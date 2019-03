César Lozano regresa a León a decirte que 'no te enganches'

Uno de los conferencistas más queridos en la ciudad es César Lozano, quien llena el Teatro Manuel Doblado cada vez que se presenta.

Muestra de ello es su regreso al mismo recinto el próximo lunes 27 de mayo, con su conferencia “No te enganches, #TodoPasa”, en una única función a las 8 de la noche.

En esta conferencia, Lozano ofrecerá estrategias para no “engancharse” al pasado que no se puede cambiar, al futuro que no está en nuestras manos y a no rodearnos de gente tóxica… todo desarrollado con su característico estilo.

Así como León, César Lozano visitará más estados de la República, como ya lo hizo en Guadalajara y Villahermosa.

Adquiere tus boletos

Los boletos para “No te enganches, #TodoPasa”, a la venta en el sistema TicketShop, tienen un costo de:

* 550

* $440

* $330

El conferencista participa en el programa "Hoy". / Foto: Cortesía

Más sobre César Lozano

El Dr. César Lozano es Médico Cirujano y Partero egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene Maestría en Salud Pública y Sub-Especialidad de Salud en el Trabajo en la Facultad de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Adquirió el Diplomado de Productividad-Calidad en la División de Ingeniería-Arquitectura en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Monterrey.

Actualmente e uno de los capacitadores más solicitados en México, Centro y Sudamérica, desde hace más de 18 años.

Es director y consultor de la empresa Conferencias y Seminarios de Calidad.

Es conductor de la Sección “VIVIR MEJOR” en Noticieros Televisa Monterrey y escribe semanalmente en el Periódico Record.