¿Chabelo padece Alzheimer? Su hijo revela que ya está retirado y con problemas de salud

México.- Chabelo alborotó a sus miles de seguidores al anunciar que se están trabajando varios proyectos para su regreso a la televisión, sin embargo su hijo aclaró que Xavier López ya está retirado por cuestiones de salud, por lo que físicamente no lo veremos en la pantalla.

El periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer a través del programa "Sale el sol" que lo que tiene Xavier López Chabelo es Alzheimer.

"Yo sé que a Xavier lo tienen, a mi querido Chabelo, lo tienen ya guardado porque no está en condiciones de hablar, tiene alzheimer... igual que Polo Polo... Polo Polo que se dedicó toda su vida a hablar y a hacer reír a la gente, y Chabelo también, el día de hoy están sin poder hablar", dijo el comunicador.

Así anunció Chabelo en Twitter sus próximos proyectos.

En entrevista con Javier Poza para Radio Fórmula, Xavier López Miranda, hijo de Chabelo, dio detalles de estos nuevos proyectos que se anunciaron, además sobre la salud de su papá, sin confirmar que tuviera Alzheimer.

Mi papá está absolutamente retirado, mucho por motivos de salud, contrario de lo que piensa mucha gente, mi viejo no es eterno, ojalá lo fuera", dijo el hijo de Chabelo.

Agregó: "Ha tenido un par de años difíciles, pesados, digo está bien es un tipo muy fuerte, a pesar de que de pronto dice que tiene ganas de hacer algo, él está retirado".

Uno de los proyectos en los que ya trabajan es en una bioserie en la que contarán cosas que poca gente sabe del 'Amigo de todos los niños', por lo que ya buscan quien lo interprete.

"Mi papá acaba de cumplir 87 años y muchas cosas que a lo mejor el público no conoce, empezando por que mi papá nace de migrantes mexicanos aquí en Estados Unidos, cosa que muy poca gente conoce, entonces hay muchas cosas que queremos contar”, explicó Lopez Miranda.

Gustavo Adolfo Infante aseguró que Chabelo padece alzheimer. Foto: Instagram

Javier Poza lo cuestionó sobre la salud de su papá, a lo que respondió: "Está bien, no ha sido fácil, no ha tenido años fáciles. Ha tenido problemas de salud, también el encierro no fue fácil para él, pero ahí va, mi padre es un tipo muy fuerte y gracias a Dios le echa muchas ganas, aunque sí son 87 años, aunque él quiere, son 87 años, sí hemos batallado sobre todo los últimos años con problemillas, cosas que le salen, cosas que se resuelven".

Agregó que el 'kilometraje' le estaba pasando factura, pues Chabelo trabajó mucho durante muchos años.

Aún no saben cuándo y por cual plataforma estrenarán

Xavier López Miranda dijo que están en pláticas con varias plataformas, y aunque Poza le preguntó específicamente si estaba contemplada VIX, el nuevo servicio de streaming de Televisa, él dijo que estaban abiertos.

"Empezamos en paralelo, pero el animado es el proyecto más avanzado, depende mucho de las plataformas, estamos platicando con un par de ellas".