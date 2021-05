Monterrey.- Una mamá y fan de Chayanne cayó en la trampa de su hijo, quien le dijo que el cantante de “Torero” se encontraba en Monterrey, con el único objetivo de llevarla a vacunar contra el COVID-19.

El usuario de TikTok @medinnaoficial compartió un video desde su auto, él va piloto y su madre de copiloto. Mientras ella piensa que va a ver a Chayanne, el hijo graba este momento que se volvió viral en las redes sociales.

Unos segundos después, el joven confiesa su engaño y le dice a su mamá que Chayanne ni siquiera está en Monterrey.

Se me hacía mucha belleza que me fueras a llevar a ver a Chayanne. Toda mi vida pidiéndote que me llevaras… ¡Qué cabrón! ¿Por eso me trajiste aquí? A mí no me gusta eso", respondió la mamá, no sin darle un golpe en el brazo a su retoño.