México.- Ashly Arisdelcy, la 'Chica Badabun' recibió una desagradable sorpresa de una supuesta fan, quien le regaló un pastel, pero el cual estaba relleno de gusanos vivos.

A través de un video en su cuenta oficial de Facebook, Ashly compartió que una chica, quien le dijo que era su fan, le regaló un pastel, lo cual le dio mucho gusto porque aseguró que nunca recibe regalos.

Ashly Arisdelcy mostró en un video los gusanos que venían dentro de un pastel que le regalaron. Foto: Captura de video

Pero cual fue su sorpresa cuando partió el pastel y ver que dentro de él había gusanos que se retorcían.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

La 'Chica Badabun' explicó en el video que incluso le dio el beneficio de la duda a la joven, pues creyó que lo había hecho de buen corazón y que tal vez el pastel se echó a perder, pero sus allegados le hicieron ver que esos no eran gusanos formados del mismo alimento, sino que habían sido puestos ahí de manera intencional.

"Me pasó algo bien desagradable, súper desagradable, hace un ratito me llamó el guardia que porque me tenía un regalo una seguidora, cuando salí la muchacha me dio el pastel y me dijo 'soy tu fan, me tengo que ir, tenía un rato esperándote', entonces yo agarré el pastel, le di un abrazo y la muchacha se fue rápido”, contó en el video Ashly Arisdelcy.

Siguió contando que como tenía muchas ganas de comer el pastel, le dijo a su productora que lo cortaran.

Cuando lo parto me encontré con esto, o sea, tiene gusanos... o sea, vean por favor, es que la verdad… lo siento es que me da mucha tristeza porque nunca me habían dado un regalo y estaba emocionada”, contó.

“Por un minuto yo pensé que eran gusanitos del pastel, a lo mejor está echado a perder, lo compró y no sabía, pero me está diciendo mi productora que esto no es de echado a perder, me da mucha tristeza, cómo por qué alguien me quisiera hacer eso, yo la verdad respeto a los animalitos pero me dan mucho asco”.

La 'Chica Badabun' lloró porque dijo no entender el motivo de este horrible regalo. Foto: Captura de video

La joven de 24 años de edad contó que estaba emocionada porque esta es la primera vez que una seguidora le regalaba algo.

“No sé si fue una broma, o si están enojadas conmigo, yo no hago nada con mala intención, yo estaba emocionada... saben dónde trabajo y saben que yo le tengo fobia a los gusanos”.

La influencer de 24 años aseguró que no le hace nada malo a nadie para que le hagan pasar este tipo de desagradables momentos. Foto: Facebook

En el video que realizó en vivo recibió varios comentarios de sus seguidores, y entre ellos hubo quién le dijo que no se comiera nada de lo que le regalaran, porque no sabía si le daban algo envenenado, incluso le explicaron que podría tratarse de una brujería, lo que preocupó a Ashly, pues aunque no crea en esas cosas teme que puedan hacerle más daño.

A los que me desean el mal yo les deseo todo el amor del mundo para que no tengan la necesidad de estar haciendo esto, si es brujería la verdad que mala onda”, finalizó.

En uno de los comentarios del video posteado en Facebook, la propia Ashly comentó: “La verdad me dolió hasta el alma, me siento con temor, yo jamás he lastimado a nadie, no sé por qué alguien quisiera hacerme daño ¿qué puedo hacer?”, escribió.