Estados Unidos.- Chiquis Rivera hizo tremenda revelación sobre su familia a través de un video en vivo, y aunque aseguró que le daba vergüenza y pena ajena el circo en el que se había convertido el pleito por los negocios de Jenni, acusó a su tía Rosie de ocultar un robo de miles de dólares, además de haber exigido dinero por ‘ceder’ el poder a Jacqie.

Este martes 4 de enero, se dio a conocer a través de un comunicado que Jacqie, hija de la fallecida cantante, se haría cargo de los negocios pues se convertía en la directora ejecutiva de Jenni Rivera Enterprises, cargo que desempeñaba Rosie Rivera.

Los hijos de Jenni Rivera pidieron una auditoría para saber cómo estaban los negocios que dejó su madre, lo que provocó una ruptura en la familia, y tras casi 200 días de iniciado el proceso, llegaron a un acuerdo cuyos detalles explicaron en el comunicado.

Sin embargo, este miércoles 5 de enero, Chiquis Rivera levantó la voz para defender a sus hermanos, pues en redes sociales comenzaron las críticas hacia ellos sobre que eran unos malagradecidos y flojos.

Visiblemente afectada, Chiquis Rivera se dirigió a sus seguidores en Instagram para aclarar las cosas y hacer fuertes acusaciones sobre su tía Rosie, el esposo de ella y su tío Juan; incluso hasta de su abuelita, doña Rosa Saavedra.

Chiquis Rivera salió a decir la verdad sobre lo que pasó con la auditoría a las empresas de su mamá. Fotos: Instagram

Chiquis aclaró que no había preparado lo que iba a decir, y que incluso estaba haciendo el video sin avisarle a su mánager ni a nadie de su equipo, por lo que probablemente iba a recibir un regaño de su parte.

“Siento en mi corazón que es lo correcto... por mucho tiempo he querido hablar y decir ciertas cosas porque me da coraje, me da sentimiento, pero me he aguantado, porque yo sí siento que los trapos sucios deben estar lavados en casa, especialmente cuando se trata de familia, me he aguantado, y siempre he sido muy transparente y muy honesta con ustedes y me ha causado mucha ansiedad y me ha afectado mucho”, comenzó su video.

Chiquis pidió una disculpa a su equipo, pues siempre se preocupan por ella y se han esforzado mucho en cuestión de su trabajo, pero esto es algo que tenía que hacer, porque así lo aprendió de su mamá.

“Antes de la artista soy una mujer, soy una hermana, soy una hija y me duelen ciertos comentarios que quizás algunos de ustedes han hecho de todo este circo, porque sí es un circo”, explicó.

Yo no he querido hacer esto más grande, me da vergüenza, pena ajena… se me hace de muy mal gusto pero se han dicho muchas cosas de mis hermanos que no me gustan, que me duelen y yo tengo que salir a hablar por ellos, porque ellos no pueden decir nada”.

Chiquis Rivera explicó que sus hermanos tuvieron que firmar un documento en el que se comprometían a no decir nada sobre el acuerdo al que habían llegado con su tía Rosie, pero como ella, quien está fuera de la herencia de su madre, no tenía nada qué ver, podía decir lo que quisiera.

Agregó que tampoco quería afectar la imagen de sus tíos, pero tenía que salir a decir la verdad. “Yo no he querido hablar porque no quiero afectar la imagen de Rosie y de Juan, pero lo justo es justo”.

Además, explicó que no volverá a tocar el tema, pues quiere seguir adelante. “Es la primera y última vez que yo hablo de esto, aunque me pregunten en entrevistas ya no voy a hablar de esto”.

“Me acabo de dar cuenta que hace unos años, alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie, y Rosie lo sabía… se lo dijo a mi hermana Jacqie en ese entonces”, y aunque explicó que al final Rosie devolvió lo robado, no estuvo bien que lo hubiera ocultado a sus hermanos,

Quizá Rosie no robó, pero no fue honesta porque no le dijo a mis hermanos lo que había pasado y es algo que se les debió decir a ellos porque son los de la herencia”, explicó.

La hija de Jenni Rivera detalló que Rosie pidió 175 mil dólares para dejar de ser la cabeza de los negocios de la llamada ‘Mariposa de Barrio’.

“A mí se me hizo raro y de muy mal gusto… hay pruebas de todo eso. Rosie dijo ’sí, me voy’ pero si me dan esta cantidad y tienen que firmar ustedes en donde no pueden hablar de todo esto’”, explicó.

“Firmaron, se hizo. Rosie quiso esa cantidad, ellos (sus hermanos) firmaron, ella lo firmó también y pues salió este comunicado el día de ayer, que la verdad yo no estaba de acuerdo con lo que decía, pero dije, ‘¿Sabes qué? No quiero problemas’”.

Chiquis detalló que a Rosie no se le le van a dar 175 mil dólares sino 84 mil, pero que su tío Juan también quiere una fuerte cantidad.

“(Juan) acaba de mandar un mail hace ratito que quiere dinero, que se le debe por 29 canciones, que a él se le pagaba mensualmente, era parte de su trabajo, eso lo debe ver con Rosie, que era su jefa”.

Chiquis aseguró ante sus casi 5 millones de seguidores, que no considera que ella y sus hermanos hayan hecho algo mal, por lo que no deben pedir una disculpa a sus familiares.

“No siento que le debemos una disculpa a nadie, Johnny solo quería saber qué estaba pasando con las cuentas y el negocio de mi mamá”.

