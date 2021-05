Chiquis Rivera comparte secreto ‘arrancagrasa’ del agüita de limón (VIDEO)

California.- La Chiquis Rivera se hizo viral al compartir hace un par de días su torneada figura, que muchos fans criticaron y ella defendió, pues su cintura se la debe a un remedio casero muy efectivo: agua de limón caliente.

La cantante se grabó bebiendo este remedio, que ha servido como potenciador quema grasa, además del ejercicio y la buena dieta.

Las críticas llovieron, pues sus ‘haters’ dijeron que hace días la vieron en una fotografía al lado de un cirujano plástico; pero ella, se mantiene firme y recomienda este remedio.

Mucha gente dice ‘no es cierto, no es cierto’. Obvio no nomas es un agua mágica con limón y vas a bajar de peso. Obviamente no uno tiene que cuidarse y hacer ejercicio y si quieren hacerse lipo pues háganse lipo, yo en esta ocasión no”, confesó.