México.- Chiquis Rivera, hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, acudió al programa Tu-Nigh con Omar Chaparro, donde confesó que hace algunos años, el fallecido Joan Sebastian la pretendió sabiendo que ella tenía pareja.

Chiquis Rivera acudió al programa de Omar Chaparro, donde habló de su carrera y lo que significa para ella ser hija de la “Diva de la Banda”.

Durante el programa, Chiquis se mostró alegre y participativa hasta que llegó la sección “Flip cup”, donde tenía que voltear un vaso de plástico y este tenía que caer boca abajo, pero sobre la mesa, pero le tocó perder y por lo tanto responder una pregunta.

Omar Chaparro no lo pensó y le preguntó ¿qué famoso, estando con pareja, te tiró la onda?.

Además de Chiquis, estuvieron como invitados Raúl Sandoval y Fran Meric. Foto: Facebook.

La cantante y empresaria de 35 años lo dudó un poco y se limitó a responder que ese famoso ya no estaba en esta vida.

Ya no está con nosotros”, dijo Chiquis Rivera.

Pero el conductor, no conforme con la respuesta, le preguntó si era el intérprete de Tatuajes, y a la sobrina de Lupillo Rivera no le quedó de otra que aceptarlo.

Sí, con todo respeto porque lo admiro, es un maestro, sigue siendo, pero sí. Esa es la verdad, es lo que pasó”, aceptó Chiquis.

Al final del programa, Chiquis cantó “Anímate y verás”. Foto: Facebook.

Chiquis Rivera causa controversia por foto de sus glúteos

Hace unos días, Chiquis Rivera causó revuelo en redes sociales cuando compartió una imagen de sus glúteos para promocionar un producto reductor de celulitis.

Aunque la intención era la promoción del producto anticelulítico, algunos cuestionaron si la mujer no tiene que enseñar de más para vender, como “El Chapo de Sinaloa”, quien incluso cuestionó la dignidad de la ex esposa de Lorenzo Méndez, y cuestionó cómo se le puede respetar a una mujer que no lo hace primero con sí misma.

Esto le acarreó críticas de otros famosos como Gustavo Adolfo Infante y la cantante Helen Ochoa, quienes salieron en defensa de Chiquis Rivera.

