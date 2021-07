Ciudad de México.- Chiquis Rivera sorprendió con una foto en Facebook e Instagram en la que aparece desnuda, sobre la cama, con una sábana cubriendo parte de su cuerpo, y los usuarios de estas redes sociales la llamaron vulgar.

La hija de Jenni Rivera, que ya estuvo en la polémica cuando dijo que el agua de limón la adelgazó, compartió esta imagen en sus redes sociales para promocionar su nueva canción “Pa ti”, de acuerdo a lo que ella misma escribió en Instagram.

Me suelto el pelo pa ti, solo pa ti … “Pa Ti” -COMING SOON!”, publicó Chiquis Rivera.

Chiquis Rivera aparece sin ropa en redes sociales./ FOTO: Facebook

La cantante, compositora y empresaria de la marca de belleza Be Flawless Skin, que ha publicado tres discos en su carrera musical “Ahora”, “Entre botellas” y “Playlist”, lanzará nueva música próximamente.

Atacan a Chiquis Rivera por foto

Aunque Chiquis Rivera usó la foto para contar que presentará su nuevo tema “Pa ti”, los ‘haters’ que vieron la foto, hicieron comentarios atacandola porque se ve “vulgar” y que hasta su mamá, Jenni Rivera, no estaría nada orgullosa de ella.

“Lo que tiene que hacer para que hablen de ella, foto de mal gusto”. / “Bien dicen que el que no enseña no vende no por dios. Se ve que le urge”. / “Menos mal que su mamá ya está en otra vida sino ya se hubiera muerto de la vergüenza ver que su hija esté queriendo fama por unas foto semidesnuda”. / “Que triste la hija de una gran artista del género musical tenga que llamar la atención así denigrándose como mujer”. / “Esta mujer siempre dando la nota, por vulgar, fácil, conflictiva, etc, pero por talento nunca. Qué lástima”. / “Cuando no hay talento. Recurren a la morbosidad”. / “A falta de. Talento. Encueramiento”.