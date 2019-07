“Chiquis Rivera es una mocosa y no canta ni mad...”

Estados Unidos.- La cantante Carmen Jara recordó los momentos de tensión que ha tenido con la familia Rivera y opinó sobre la boda de Chiquis Rivera de quien dijo que es una mocosa que no canta.

En el pasado, Carmen Jara y la fallecida Jenni Rivera tuvieron diferencias que las llevó a vivir momentos de tensión. Foto: Especial.

La cantante, quien ya prepara su álbum 33, declaró que la prensa debe concentrarse en los verdaderos artistas y no darle fama a quien no tiene talento, en referencia a la familia Rivera.

Para una cadena de televisión, la cantante mexicana reconoció que como a ella, a muchos artistas les ha costado mucho mantenerse vigentes y reprochó a la prensa que no le han hecho una entrevista en dos años.

Les han dado tanta fama (a los Rivera) y me dio mucho coraje y así como yo, hay muchos artistas que tenemos muchísimo tiempo sacrificándonos pero no hay cabida para nosotros, siempre hay cabida para la gente más problemática, la gente más negativa, la gente más porquería...”, dijo.

Reprochó que contrario a lo que pasó en la boda de Chiquis Rivera, donde un camarógrafo fue agredido y no se permitió el acceso a la prensa, ella ha acudido a alfombras y ha visto cómo varias personas de la prensa la ven pasar quitan la cámara y la ven para abajo.

Yo ya estoy harta, osea, yo de alguna manera yo tengo también como artista que hablar por mi, habemos gente que estamos desesperados porque volteen a vernos”, recriminó.

¿Cómo llama Carmen Jara a Chiquis Rivera?

La cantante Carmen Jara cuestionó el “legado” de Chiquis Rivera, así como su talento, incluso la llamó mocosa.

(Los de la prensa) Prefieren ir a darle el privilegio o el beneficio de la duda a una mocosa que es hija de una famosa que ya no está aquí y que por tener el apellido que tiene solamente ¿por eso andan detrás de ella?, eso no tiene razón de ser”, recriminó.

Pero no se quedó callada y cuestionó a los medios de comunicación el que sigan a Chiquis Rivera, quien no canta, no tiene una trayectoria, ni un legado.

Todo el mundo pone las canciones y saben que no canta ni madres, osea, no canta, qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, qué los sigan golpeando, que los sigan agrediendo”, cuestionó a los medios de comunicación.

Hace siete días Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se casaron en una ceremonia a la que la prensa no fue invitada. Foto: Especial.

Yo tengo una trayectoria y una carrera de la cual me debo sentir orgullosa, yo no tengo porque andar correteando a una persona que ni siquiera trayectoria tiene, ni que fuera una actriz de Hollywood, cuál legado, cuál legado, no hay nada”.

Pero los fans de Chiquis Rivera y Carmen Jara no se quedaron callados y dividieron las opiniones.

Yo sé que Carmen Jara tiene razón al decir que tiene más trayectoria que Chiquis, pero eso no le da el derecho a decir que no canta. Carmen", escribió una Youtuber.

Da click en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos: https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMMWvjQsw8MKfAw?hl=es-419&gl=MX&ceid=MX%3Aes-419