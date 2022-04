Chiquis Rivera está de estreno con su nuevo video ‘El Honor’

California.- Chiquis estrenó el video musical de su reciente lanzamiento "El Honor", filmado en la Ciudad de Los Ángeles, bajo la dirección y producción de Óscar Eden.

En el video, se puede ver a la cantante en diferentes escenas que muestran la esencia de la canción; y en la introducción del mismo se aprecia una actuación de Chiquis, con una actitud que destila fuerza y liberación.

Chiquis Rivera. Foto: Especial.

Seguida de tomas de un auto vintage en llamas que alude al fin de la relación sentimental, dando a notar su independencia y el valor que representa como mujer, destacando belleza y empoderamiento al interpretar este éxito destinado a convertirse en un himno para las mujeres.

Chiquis arrancó con la primera fase de su tan esperada gira Abeja Reina 2022, el pasado domingo 10 de abril, con su primer concierto en el Pala Casino en San Diego.

Chiquis arrancó su gira en Estados Unidos. Foto: Cortesía.

Estoy muy feliz de iniciar mi gira y el hecho de que el show en San Diego fue sold out me llena de satisfacción, han sido muchos meses de preparación para darle a mis fans un show único e inolvidable, el poder cantar en vivo y conectar con mi público a través de mi música es algo que me encanta y alimenta mi alma, espero disfruten cada una de mis presentaciones en este Tour hecho con cariño por y para ustedes"; expresó Chiquis.