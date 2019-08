Chiquis Rivera hacer Twerking en Puerto Rico y enciende las redes

Puerto Rico.- Chiquis Rivera y su esposo Lorenzo Méndez, se la están pasando excelente al vacacionar en la isla del encanto, Puerto Rico.

Las publicaciones en su cuenta personal de Instagram, muestran la felicidad de la hija de Jenni Rivera y como buena latina no desperdició el ritmo de la canción ‘como lo mueve esa muchachota’.

Chiquis y Lorenzo están cumpliendo su primer mes de matrimonio por lo que se fueron a Puerto Rico de luna de miel. Y en palabras de Méndez, la isla los ha tratado de lo mejor.

Aparentemente a Chiquis Rivera no le importan los rumores de que ella y su esposo tienen dificultades económicas, según Soy Carmin.

Sin embargo, la cantante y empresaria continúa trabajando y está por salir la cuarta temporada de su reality show ‘The Riveras’, el cual promete mucho drama.

A sus 34 años de edad, Chiquis presume que todavía puede mover su gran trasero al ritmo de Rebota, lo que ha causado furor en las redes sociales.

El video ya cuenta con más de 900 mil reproducciones y casi 2 mil 500 comentarios en los cuales, sus seguidores no dejan de halagar el ritmo y el voluptuoso trasero que tiene.

PR made me do it (Puerto Rico me hizo hacerlo)... La isla del encanto”, tituló el clip Chiquis Rivera.