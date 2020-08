Chiquis Rivera lame la suela de sus tenis y recibe cientos de críticas en redes

Ciudad de México.- La cantante mexicana, Chiquis Rivera, causó una polémica en redes sociales tras publicar un video en donde se observa que lame la suela de sus tenis.

Chiquis fue fuertemente criticada, pues hace unas semanas ella había dado positivo a Covid-19 y aún así decidió subir un video lamiendo una suela.

En el video compartido por la cantante en su cuenta oficial de Instagram se puede observar como presume sus tenis recién comprados y posteriormente los lamió.

De inmediato, usuarios de la red social insultaron a la cantante y le indicaron que sabiendo los riesgos de contraer una enfermedad al realizar estas acciones aún así puso el ejemplo.

Tras causar polémica, la cantante salió a su defensa y aseguró que había desinfectado sus zapatos previamente.

Hay gente estúpida que está comentando mi último post donde lamí mis tenis. Tengan cuidado con lo que dicen porque la lengua castiga. Ustedes no saben lo qué es tener Covid y espero que no les dé nunca. Antes de estar juzgándome y criticándome, pregunten. No sean tan ignorantes. Es mi vida y sí desinfecté los tenis…”, aseguró la cantante en redes sociales.