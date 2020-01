Chiquis Rivera muestra curvas y elegancia en fotos para recibir el 2020

Estados Unidos.- Chiquis Rivera decidió comenzar el Año Nuevo 2020 presumiendo sus curvas en un vestido rojo y a través de una sesión de fotos que subió a su cuenta Instagram deleitó sus seguidores.

Además, publicó una foto vestida de látex haciendo mención sobre las cosas negativas que desechará para este nievo año.

Esta vez Janney Mendez mejor conocida como Chiquis Rivera quiso verse elegante con su vestido rojo y zapatillas del mismo color.

En varias fotografías la hija de la fallecida Jenni Rivera resaltó sus pompas y demás encantos que siempre cautivan a sus fans y acompañó las fotos con frases motivadoras.

En las fotos donde aparece en látex hace mención sobre las cosas negativas o tóxicas que hay que abandonar.

En este día he decidido tirar cosas que no me sirven, y no me hacen una mejor persona ¡Tienes que comenzar esta nueva década con una mentalidad diferente y un corazón limpio! Es la forma en que Chiquis demuestra que ha entrado en una nueva etapa en su vida", publicó.