Chiquis Rivera rifa su camioneta G-Wagon con boletos a 2 mil pesos

California, EU.- Chiquis Rivera publicó en su cuenta de Instagram la invitación a la rifa de su imponente camioneta G-Wagon que como ella describe en un breve video, se encuentra en excelentes condiciones.

La camioneta G-Wagon todo terreno es de la marca Mercedes-Benz./ FOTO: Especial

Chiquis Rivera publicó en sus redes sociales esta imagen con el vehículo que tanto ama./ FOTO: Instagram

En el clip, la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera aparece frente al auto color morado para detallar sus características, que la hacen única.

Qué onda mi gente, como pueden ver aquí, mi camioneta, mi G-Wagon del año 2012, tiene 63 mil millas, nuevecita. Adentro está limpiecita como pueden ver este es mi logotipo, de mi logo Chiquis, en las llantas tengo el logotipo de Be Flawless, la hice morada porque Be Flawless el logotipo es morado, el de los cosméticos y el cuidado de la piel”, empezó a contar Chiquis en el video.

Chiquis Rivera al inicio del video que publicó en su Instagram./ FOTO: Especial

La cantante mostró el interior de la camioneta, que se encuentra muy bien cuidado./ FOTO: Especial

Be Flawless Cosmetics es la compañía que Chiquis Rivera fundó junto a Judi Castro en marzo del 2016 con el objetivo de de ser una de las mejores líneas de belleza que cada cierto tiempo evolucionan con nuevas fórmulas, destaca en su página web.

Chiquis Rivera junto a algunos de sus productos de Be Flawless Cosmetics./ FOTO: Instagram

La artista de 35 años expresó que le duele vender su camioneta, pero al mismo tiempo le alegra que alguno de sus fans, va a poder disfrutar de nuevas aventuras como ella sobre cuatro ruedas.

Les enseño esto porque ha llegado el momento de decir bye, amo esta camioneta, me duele el corazon no saben como y cuanto me duele, pero quiero que ustedes tengan la oportunidad de ganarse esta camioneta que tanto amo que ha estado conmigo en las buenas y en las malas”, externó.

¿A cuánto los boletos?

Chiquis Rivera hizo el anuncio de la rifa de la camioneta G-Wagon este 5 de abril, y como sus fans solamente tienen un mes para comprar sus boletos, la fecha límite es el 5 de mayo y se pueden inscribir en esta página web.

Voy a estar vendiendo boletos por un mes, así que en el website van a poder ver toda la información, fotos de la camioneta en la noche porque abajo tiene luces moradas que alumbran ya en la noche, ah de hecho le acabo de poner también un sound sytem (sistema de sonido)”, destacó Rivera.

Por un mes voy a estar vendiendo boletos a 100 dólares, cada persona puede comprar hasta 10 boletos”, informó sobre los boletos.

El precio de los boletos es de 100 dólares, que en pesos mexicanos son poco más de 2 mil pesos.

La camioneta cuenta con luces moradas./ FOTO: Instagram

Chiquis Rivera también anunció que ella misma llevará su camioneta al domicilio de la persona que resulte ganadora.

También decirles que yo se las pudiera llevar personalmente si viven en California, quizás en Arizona. Me duele el corazón, pero también me da alegría porque ustedes van a poder tener algo que ha estado conmigo tantos años y que quiero tanto, y si quieren hasta les firmo aquí no sé dónde. Go in the website now”, finalizó.