Estados Unidos.- Ya es común que la cantante Chiquis Rivera se encuentre dentro de la polémica, y esta vez no es la excepción, pues ahora la hija de la fallecida Jenni Rivera reveló que en su pasado hubo una relación lésbica.

Y es que a través de su podcast “Chiquis and Chill”, la cantante se sinceró al revelar que anduvo con otra mujer, pero que su mamá no aceptó esta relación, incluso reaccionó muy mal, pues hasta la corrió de la casa.

Chiquis, quien actualmente tiene 36 años, contó que cuando tenía 23 años se involucró con otra mujer, pero las cosas no salieron bien, pues cuando su mamá se enteró 'pegó el grito en el cielo'.

Chiquis Rivera hizo revelaciones sobre su pasado en un podcast. Foto: Instagram

Sufre Chiquis Rivera rechazo de su mamá

Esta etapa bisexual no fue bien vista por su mamá, la fallecida cantante Jenni Rivera, pues Chiquis contó que cuando ella se enteró le dijo que tenía que irse de la casa, lo que le causó mucha tristeza.

Mi madre era una mujer muy abierta y dura en algunos aspectos de su vida. Cuando yo tuve que pasar por... tuve una novia a los 23, hablo acerca de esto en mi libro, ella se dio cuenta porque mi hermana le dijo", contó Chiquis.

Agregó que debido a que andaba con otra mujer, Jenni Rivera le dijo que tendría que irse de su casa.

Ella ya no está para defenderse, pero es la verdad, y con todo respecto, ella estaba como 'si quieres ser gay y quieres estar con esta chica, te tienes que mudar y vas a perder todos los beneficios que tienes como mi hija'", explicó.

Chiquis contó que pese a que intentó convencer a su mamá, su respuesta fue la misma "no bajo mi techo".

“Es difícil porque yo nunca había dicho esto abiertamente... nunca quise hacer ver a mi mamá mal. Todos tenemos que respetar los pensamientos y sentimientos de otros y la forma en que ella fue criada, pero sí creo que ella lo hubiera afrontado y hubiera sido más como '¿qué estoy haciendo mal como mamá?'”, detalló Chiquis.

“Lo extraño es que ni siquiera tenía algo sexual con esta chica. Todo era mental y yo me sentía diferente y no sentía la presión, porque yo fui abusada sexualmente, de tener relaciones sexuales. No había sexo, solo nos besábamos y nos agarrábamos de la mano y yo sentía ‘oh, alguien me quiere sin querer tocarme, sabes, de manera sexual’”, agregó la cantante.

Chiquis también reveló en el mismo podcast que su hermano menor, Johnny, también es gay.

“Creo que si ella estuviera aquí y así como están las cosas y lo que hubiera sabido y sabiendo cómo quería a Johnny, su hijo menor, hubiera sido difícil para ella. Probablemente no le hubiera hablado por un tiempo, pero, eventualmente hubiera entendido”, contó.

