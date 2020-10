"Chismes de lavanderas", Alfredo Adame responde a acusaciones de Diana Golden

Ciudad de México.- Hace unos días, la actriz colombiana Diana Golden, confesó que durante su relación con Alfredo Adame, comenzó a ser muy celoso e incluso llegó a amenazarla apuntándole con una pistola, ahora, el actor mexicano respondió a estas acusaciones.

Empezó a ser celoso, posesivo, a decir en el auto ‘¿Qué estás haciendo para que te miren?’ y empezaron los problemas... Él bebía mucho, por eso lo corrieron y por neurosis tensional. Entonces me empezó a romper la ropa, me sacó una pistola; anda siempre con pistolita y le gusta tirar hacía el aire. Entonces saca una pistola y me dice ‘Te largas de la casa’, a las 3 de la mañana. Me metió una pistola en la boca, eso es tan cierto como que está en una demanda… Me decía ‘Te voy a matar’. Y yo así aterrada nomas lloraba y no me mató”, confesó Golden para el programa ‘El minuto que cambió mi destino’.