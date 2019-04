Chris Evans busca esposa, ¿Estás interesada? Esto ocupas

Estados Unidos.- Durante una entrevista a Men’s Journal, Chris Evans dio a conocer que le gustaría formar una familia y decorar árboles de Navidad.

El actor declaró que me gusta hacer cosas normales, estar en la casa. Quiero una esposa. Quiero hijos. Me gusta la ceremonia. Quiero tallar calabazas y decorar árboles de Navidad y todo eso”.

Los comentarios del actor no tardaron en cobrar popularidad y cómo no, luego de la forma en cómo se expresa de su ex, Jenny Slate, de acuerdo al portal de noticias Telediario.