México.- Han pasado más de dos semanas de que Will Smith acaparara la atención durante la entrega de los Premios Oscar 2022 tras dar una cachetada al comediante Chris Rock luego de que este hiciera un chiste sobre la calvicie de Jada Pinkett Smith.

Este lamentable hecho le trajo a Will Smith un sin fin de complicaciones, pues además de enfrentarse a críticas y rechazo por su conducta violenta, tuvo que renunciar a ser un miembro de la Academia, además le impusieron una fuerte sanción: Estará vetado durante 10 años, por lo que no podrá participar ni de manera virtual en una ceremonia de los Premios Oscar.

Aunque Will Smith ya ofreció una disculpa pública, en la que aceptó que su conducta fue inaceptable y se sentía avergonzado.

En su disculpa se dirigió directamente a Chris Rock, y aceptó que se había equivocado.

Ante esto, Chris Rock ha permanecido en silencio, y solo a través de sus presentaciones de stand up ha hecho breves declaraciones al respecto.

Ahora, el comediante y actor aseguró en uno de sus shows que hablará del tema hasta que le paguen.

"Todavía estoy procesando lo que ocurrió, así que en algún momento hablaré sobre ello. Y será serio", dijo.

Durante el pasado fin de semana Chris Rock se presentó en el Fantasy Springs Resort Casino, en California, y ante su público dijo:

Estoy bien, tengo un espectáculo completo y no hablaré de eso hasta que me paguen... La vida me trata bien. Recuperé mi audición".