'¡Lo manejaste como un campeón!' Chris Rock recibe apoyo tras golpe de Will Smith

México.- El golpe que Will Smith le dio a Chris Rock ha sido lo más comentado de la ceremonia de los Premios Oscar, el video del momento se viralizó y los memes circularon por las redes sociales, y pese a que la broma que hizo el comediante ha sido criticada, también ha recibido apoyo de sus seguidores.

La noche de este domingo 27 de marzo se realizó la edición número 94 de los Premios Oscar, y durante la gala el comediante Chris Rock participó como presentador en la categoría de Mejor Documental, pero antes de decir al ganador hizo algunas bromas con el público, una de ellas dirigida a Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith.

Will Smith dio un golpe en la cara a Chris Rock durante la transmisión de los Premios Oscar por hacer un chiste sobre su esposa. Foto: Especial

Chris Rock se burló de la falta de cabello de Jada, lo que causó la molestia no solo de ella, sino de Will, quien se dirigió al escenario y le dio un fuerte golpe en la cara al comediante.

Tras el golpazo que recibió, el comediante lo tomó con calma y trató de seguir incluso bromeando, pero Smith continuó su agresión, ahora de manera verbal desde su asiento.

Tras este desafortunado momento, Chris Rock no ha hecho declaración alguna, pese a que Will Smith ya publicó una disculpa dirigida al cómico, aceptando que su conducta fue inaceptable, que se había equivocado y que estaba avergonzado.

"Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", se lee en parte del mensaje del actor ganador del Oscar.

Sin embargo, pese a su silencio respecto al tema, los seguidores de Chris le escribieron mensajes de apoyo, destacando que pese a la agresión de la que fue objeto, se portó como todo un profesional.

Fuiste muy profesional, orgulloso de ti homie. Comediante del año", le escribió el también comediante Michael Blackson.

Cheryl “Salt” James, del dueto Salt 'N' Pepa, también le envió un mensaje: "Los amo a ambos, pero eso no estuvo bien. Espero que estés bien".

"Lo manejaste bien, cielos, no lo vi venir. lo siento hombre", "Sin siquiera quererlo, ahora estarás en el momento más infame de los Oscar. Y lo tomaste como un jefe", "Gracias por ser el hombre más grande. Todo el respeto", "¡Qué manera de mantener la calma y mostrar clase, Chris Rock!", "¡Lo manejaste como un campeón!", fueron algunos de los mensajes que le escribieron en su cuenta de Instagram.