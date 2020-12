Christian Chávez responde tras acusación de contagio de VIH

Ciudad de México.- Después de que un exescort identificado como Josh revelara para la revista TvNotas que el cantante Christian Chávez lo había contagiado del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), el exintegrante de RBD decidió romper el silencio.

Yo cobraba 800 por una hora, pero al terminar me dijo que no teniá dinero, que si podíáa pagarme con otras sustancias, y acepté. Tambiéńn me dijo que queríáa que nos siguié́ramos viendo. Vendí́ lo que me dio y saqué el triple”, había comentado Josh a la revista.