'No es que me falte humor, falta empatizar al mundo'; Nodal afirma que le duelen las burlas

México.- Christian Nodal se encuentra en medio de la polémica luego de protagonizar un pleito en redes sociales con J Balvin contra quien escribió una canción, que luego se arrepintió pero aún así la lanzó.

El cantante sonorense ha tenido que estarse defendiendo del 'hate' en las redes sociales desde su rompimiento con Belinda, y tal parece que ahora cualquier cosa que haga o diga es motivo para provocar más controversia.

Nodal se presentó la noche de este viernes en Morelia, y durante el concierto reveló que ya había aclarado las cosas con J Balvin, pero tal parece que la está pasando mal y aún tiene mucho qué decir, pues volvió a usar sus redes para hablar de lo que le duele.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

En la cuenta de Instagram del programa 'Despierta América' se publicó el momento del concierto de Nodal en el que habla de su conflicto con J Balvin, y esta publicación la retomó el ex de Belinda para compartirla en sus historias y enviar un mensaje en el que queda claro su dolor y desesperación.

"¿Cuál es su trabajo? Comunicar al público no tomar siempre el lado morboso pa vender. Tengan ética!!! Yo no fui doble moral... Hablamos 15 minutos antes de empezar el concierto y ya había salido el tema cuando terminé el show. Se llaman cosas de la vida, el mensaje está claro! quien no quiera verlo es otra cosa", escribió como una especie de reclamo a los medios de comunicación.

"Pa los que no saben escuchar pedí perdón porque terminó saliendo la tiradera después de hablar y llegar a un acuerdo y yo le tomé el perdón por su falta de conciencia", escribió en otro mensaje Nodal, refiriéndose a J Balvin.

"La situación actual con las redes es fatal, pueden inventar cualquier mierda y la gente no investiga, simplemente lo asume. ¿Entienden que con la fama que ya tengo es suficiente lucha constante?"

Quizás si me hubieran preguntado si yo estaba bien con que el me subiera en su cuenta de 50M (50 millones) lo del 'encuentren las diferencias' hubiera sido diferente pero al contrario me dolieron las burlas y la gran exposición".

El cantante explicó que desea que la gente lo conozca por su talento y no por los chismes que se dicen de él. "Respondí y siguió subiendo de nivel con burlarse por no llegar al estadio de Medallo, mi aspecto físico, los tatuajes de mi ex. Yo tengo a derecho a que gente que no tiene ni idea de mí me conozca por mi talento y no por todo lo morboso. No es que me falte humor, falta empatizar al mundo".

En la publicación de 'Despierta América' usuarios externaron su preocupación por cómo se encuentra Nodal, pues varios coincidieron en que el cantante requiere ayuda.

Nodal confesó que le dolió que se burlaran de él luego de la broma que hizo J Balvin por su look. Foto: Twitter

"Lo que él necesita es que las que personas que están a su alrededor lo ayuden, él necesita mucha ayuda, que Dios tome control de su vida y sus actos", "Lo que él necesita es que dejemos de opinar de SU VIDA", "Nadie entiende un corazón destrozado", se leía en algunos de los mensajes.

En la cuenta de Twitter @NodalDaily en la que se publica información oficial sobre Nodal, compartieron el mensaje que escribió el cantante en sus historias, y llamó la atención que en hilo también compartieron el siguiente mensaje: "Aprendamos a ser empáticos con la gente. Nadie conoce los miedos, inseguridades y el dolor por lo que una persona pueda estar pasando. Nuestras palabras son poderosas, hagamos uso de ellas para cosas positivas".

Y seguido de esto, otro mensaje en el que se leía: "¿NECESITAS AYUDA PSICÓLOGICA?", y compartieron el teléfono de la Línea de Seguridad en México.