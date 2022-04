Christian Nodal anuncia que deja la música ¿Belinda tiene que ver?

Sinaloa.- Un video en redes sociales alarmó a los fans de Christian Nodal, quien anunció que se retira de la música.

Un supuesto trabajador del intérprete afirmó que “Supuestamente estaba muy enamorado de ella, pero varias veces le puso el cuerno con modelos y damas de compañía.

Aunque parecía que todo el tiempo estaban juntos, no era así y cuando no estaba con ella, aprovechaba para divertirse. Había veces que se le desaparecía y ni le contestaba el teléfono a Belinda”, en relación a Nodal y Belinda", reveló el supuesto trabajador.

Tal parece que durante su estadía en Estados Unidos, Christian Nodal estaría un poco estresado. Esto es lo que se ve en sus redes sociales, ya que además de pasar por su ruptura amorosa se encuentra grabando material para su nuevo disco “Forajido”.

Fue a través de sus redes sociales que Nodal compartió un clip en las historias de Instagram con el mensaje:

Escuchando cómo no voy a descansar en todo el año. Me retiro. Me retiro ya”, subrayó.