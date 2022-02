México.- Por qué Christian Nodal y Belinda terminaron es la pregunta que tiene a sus fans desesperados por conocer la verdad, y a través de Twitter e Instagram comparten las razones por las que ellos creen que los cantantes ya no se van a casar.

Desde hace varios días ya se rumoraba un distanciamiento entre la pareja, y uno de los motivos que más destacó sobre su ruptura fue porque ella le mintió para que le prestara 4 millones de dólares.

Pero otras teorías han surgido en las redes sociales luego de que el mismo Christian Nodal anunció que terminó su relación con Belinda en una historia de Instagram, debido a que su publicación de este 12 de febrero de 2022, coincidió con la celebración del cumpleaños de su exnovia María Fernanda Guzmán.

Belinda y Christian Nodal posaron muy enamorados en varias revistas de México./ Foto: Instagram

Nancy Sánchez, una usuaria de Twitter, dijo que supuestamente los hermanos de la exnovia de Nodal subieron a Instagram varias historias que comprueban que el intérprete de “Botella tras Botella” estuvo recientemente con María Fernanda, no obstante, fueron eliminadas de la red social.

“Nodal le puso el cuerno con su ex, ya los hermanos de la chava subieron historias y todo, pero en chinga bajaron todo. Pero como siempre le echan la culpa a la mujer”, escribió Nancy en su perfil de Twitter.

La cuenta de Gaby apoya esa teoría diciendo también que fue un hermano de María Fernanda quien destapó que ella y Nodal estuvieron juntos.

“El hermano de la ex de nodal dijo que estuvieron con él, justo el día que cortaron era el cumpleaños de la ex de Nodal, mientras Belinda estaba en el funeral de su abuelita Nodal estaba con su ex”, tuiteó la usuaria.

Ella es María Fernanda Guzmán, la exnovia de Christian Nodal./ Foto: Instagram

Aclara Christian Nodal rumores de su exnovia

Christian Nodal, quien estuvo muy activo en redes sociales la madrugada del 13 de febrero de 2022, horas después de haber anunciado su separación de Belinda, se enteró de estos dimes y diretes que involucran a su exnovia María Fernanda Guzmán.

Molesto, el cantante pidió en Twitter a los fans de Belinda que dejaran de armar historias que no tienen que ver con su ruptura, asegurando que terminaron días antes del 13 de febrero.

“Que el comunicado lo haya sacado hace un par de horas no significa que acabamos de terminar sólo esperé a Beli para hacerlo. Tengo derecho a ver personas que amo y me hacen feliz. Dejen de armar historias que no tienen nada que ver con nuestra ruptura. Quédense con lo bonito”, escribió Nodal.

Christian Nodal escribió sobre su separación de Belinda en su cuenta de Twitter./ Foto: Captura

Celebra María Fernanda Guzmán en grande

A través de su cuenta de Instagram, María Fernanda Guzmán, la exnovia de Christian Nodal, compartió varias historias de la celebración de su cumpleaños este 12 de febrero.

La joven subió a Instagram las historias en las que sus amigos y familiares la felicitaron por su cumpleaños con recuerdos de momentos pasados.

La originaria de Guadalajara, hija del exfutbolista y exdirector técnico de las Chivas Daniel Guzmán, también subió videos de su fiesta de cumpleaños en los que se pueden ver sus pasteles, bocadillos diversos, sus invitados, botellas de tequila y hasta el mariachi que tocó temas rancheros.

Algunas de las historias de Instagram de la fiesta de cumpleaños de María Fernanda Guzmán./ Foto: Especial

El mariachi en la fiesta de cumpleaños de María Fernanda Guzmán este 12 de febrero de 2022./ Foto: Captura

Otra usuarua de Twitter de nombre Isabella, también aseguró que Christian Nodal fue visto en algunas historias de Instagram de gente cercana a María Fernanda Guzmán que después fueron eliminadas.

“A pocos días de anunciar la ruptura va a lo de la ex ponen y quitan historias. 0 empatía ese nodal. Apoyo a beli xq marcó mi infancia”.

Y es que la abuelita de Belinda, Juana Moreno, falleció el 10 de enero de 2021 en Madrid, España tras varios días hospitalizada, por lo que hace unos días, la cantante y su familia recordaron a doña Juana a un año de su deceso.

“¡Siento el dolor más grande, acaba de fallecer la mujer de mi vida, mi inspiración, mi razón de ser, mi todo!”, escribió Belinda en aquella ocasión sobre su pérdida.

Es por esto que algunos seguidores de Belinda arremetieron contra Christian Nodal porque no estuvo con ella en uno de los días más difíciles en la vida de su exprometida.

Belinda con su fallecida abuelita Juana Moreno y su mamá Belinda Schüll./ Foto: Especial

