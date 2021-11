México.- Si hay un artista que puede presumir de la fidelidad de sus seguidores es Christian Nodal, pues le han demostrado una y otra vez que siempre están para apoyarlo y esta vez no fue la excepción, pues incluso le organizaron su propia entrega de premios.

Y es que actualmente el prometido de Belinda atraviesa por un difícil momento debido al pleito legal con Universal Music.

La disquera con la que Christian Nodal trabajó durante cinco años busca que el intérprete de "Adiós amor" sea vetado y que ningún artista o empresa haga negocios con él, todo por que alegan incumplimiento de contrato.

Sin embargo, Christian Nodal ya salió a aclarar que no existe ningún veto y que además ya no tiene contrato vigente con Universal Music, y este es el verdadero motivo por el que la disquera está haciendo 'este circo', pues asegura que como no quiso renovar contrato con ellos, están tomando estas acciones a manera de presión.

Fans de Christian Nodal organizan entrega de premios virtual 'Nodal Awards'. Captura de pantalla

Pese a que Nodal explicó que tiene la orden de una jueza federal con la que nada de lo que pretende hacer en su contra Universal Music procede, lo cierto es que sí ha afectado a su trabajo.

Este miércoles, Pati Chapoy expresó en "Ventaneando" que pese a lo dicho por Nodal, ellos como medio de comunicación no pueden promover su música, debido a la advertencia que hizo AMPROFON al respecto.

Tal vez es por esto que no participó en los Premios de la Radio 2021, que fueron transmitidos por la señal de TV Azteca, pese a que estaba nominado como Artista del Año y Artista Masculino del Año, además en la categoría Canción Mariachi del Año por su tema “Aquí abajo”, así como “Dime cómo quieres”, colaboración con Ángela Aguilar que resultó triunfadora de la noche.

Organizan los 'Nodal Awards' y se vuelven tendencia

Sin embargo, los seguidores de Nodal no se quedaron con los brazos cruzados y organizaron un entrega de premios virtual a la que llamaron "Nodal Awards", pues a través de las redes sociales 'entregaron' reconocieron el talento del novio de Belinda en distintas categorías.

Bienvenidos a la primera edición de los NODAL AWARDS un espacio de fans para fans en el cual se reconoce los temas, las colaboraciones y lo más destacado hasta el momento para los fans de Christian Nodal", se lee en un mensaje de Twitter.

Los 'Nodal Awards' comenzaron a través de la cuenta de Twitter @NodalEncantada a la misma hora que los Premios de la Radio, y duraron el mismo tiempo que la transmisión de TV Azteca.

• Canción Mariachi del año

Nominados:

- Aquí abajo

- AYAYAY

- Mi Chula

- Mamacita

Ganador: pic.twitter.com/NVCxdGRY2K — Encantadas De Nodal (@NodalEncantada) November 11, 2021

Entre los 'premios' que ganó Christian Nodal se encuentra la Canción Mariachi del Año, y las nominadas eran "Aquí abajo", "AYAYAY", "Mi Chula" y "Mamacita", resultando triunfadora "Aquí abajo".

Durante las horas de 'transmisión', compartieron interpretaciones de Nodal con varios 'invitados a la ceremonia', pues debido el ingenio de los fans publicaron videos de duetos realizados por su ídolo con otros artistas, y no pudo faltar la colaboración con Belinda.

Christian Nodal y Belinda presentando "De los Besos que te di" en los NODAL AWARDS pic.twitter.com/iVLtpt1kyM — Encantadas De Nodal (@NodalEncantada) November 11, 2021

Nos quieren bajar 'La Sinvergüenza', la subimos en las listas de Billboard. Nos sacan de los Premios, hacemos los nuestros. No mijo en lo que usted va yo ya fui y vine dos veces", se leía en uno de los mensajes en Twitter.

Tanto éxito tuvo la entrega de los 'Nodal Awards' que se convirtió en tendencia en Twitter, y la usuaria responsable de la cuenta expresó que para el próximo año tal vez se animaría a hacer los premios bien organizados.

