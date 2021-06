Christian Nodal: ‘Seré papá muy pronto’

Monterrey, Nuevo León- Acompañado de su prometida Belinda, y ante el ojo de los medios de comunicación, Christian Nodal dio un espacio antes de cumplir con su compromiso laboral de 5 sold outs en Monterrey.

Fue ahí donde el intérprete sostuvo que será papá cuando tenga 24 años de edad, (actualmente cuenta con 22) y se sonrojó cuando se le preguntó en conferencia de prensa si esperaba un bebé, luego que el rumor surgiera por un video que circuló en redes sociales donde Belinda tocaba su vientre.

Voy a ser papá muy pronto, pero de un nuevo disco que va a salir", expresó Nodal entre risas.

Nodal fue a Monterrey para cumplir con sus cinco fechas de concierto. FOTO: FB

"No tengo bien planteado cómo va a ser cuando pasen esas cosas. No sé si vamos a hacerlo público o privado, pero es algo que hasta la fecha no se ha hablado". aseguró.

El intérprete del género regional mexicano, llegó a Monterrey también acompañado de su madre, con la que Belinda compartió una historia en redes sociales.

Mi pareja y yo somos muy de hacer las cosas paso a paso y bien hechas. Nos acabamos de comprometer, sigue la boda, que nos disfrutemos un ratito y luego el bebé. Paso a pasito", comentó.

Pero, ¿ya se ve como papá?, se le cuestionó.

Claro, yo a los 24 ya quiero ser papá".

La sorpresa la dio cuando dijo que esperaba crear con Beli una familia numerosa.

Quisiera tener unos cinco hijos", expresó con franqueza.

Están muy enamorados. FOTO: FB

Nodal, quien ya le dice "mi mujer" a Belinda, no tuvo reparo en opinar sobre el tatuaje que se borró Lupillo Rivera de la famosa cantante, con quien se le vinculó sentimentalmente en el pasado.

No sé, cada quien hace lo que quiera con su puerco o con su cuerpo, perdón", expresó sonriente.

A mí me hacen muy feliz los tatuajes. Lo importante es que el señor esté feliz".

El costoso anillo. FOTO: FB

Respecto al costoso anillo de compromiso que le entregó a Beli, creado por Angel City Jewelers, y que vale 3 millones de dólares, explicó que no le gustó que se diera a conocer el valor de la joya con la que sellaron su compromiso en España.

En Estados Unidos es muy normal que los joyeros publiquen el precio de las alhajas, ya que allá no es peligroso ni algo que cause tanta polémica", dijo.

Y dijo que para él no era algo malo que la gente se enterara del costo de la exclusiva joya, que todo el tiempo portó Belinda en Monterrey.

Angel Jewelers lo hizo en buen rollo (publicar el costo del solitario), no fue algo malo, pero sí me molesté un poquito porque lo importante no era eso, sino que yo la amo", declaró.

Nodal está en el mejor momento de su carrera. FOTO: FB

El afamado cantautor señaló que trabaja para darse gustos, y si su deseo es comprar una joya costosa para la futura madre de sus hijos, tiene la libertad de hacerlo.

Para mí es mi reina y sobre lo que yo le dé, nadie tiene derecho a opinar. Trabajamos para hacer lo que nos haga felices", finalizó.

Aquí el momento en que hicieron pacto de amor y les piden que se embaracen