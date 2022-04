México.- Christian Nodal está dando mucho de qué hablar y no por su 'truene' con Belinda, sino porque ha estado cancelando y posponiendo conciertos de su Forajido Tour, y el más reciente es el que daría en Querétaro junto a la Banda MS.

Christian Nodal y Banda MS tenían agendada una cita en el Estadio La Corregidora de Querétaro el próximo sábado 23 de abril para ofrecer un concierto en el que también estarían acompañados de los Plebes del Rancho de Ariel Camacho.

Recientemente Nodal ha cancelado o pospuesto varios conciertos de su gira Forajido Tour. Foto: Facebook

Sin embargo, la empresa boletera encargada de la venta de entradas para este concierto dio a conocer que el evento se había pospuesto, todo debido a la violencia que se vivió en el Estadio Corregidora el pasado 5 de marzo, cuando porras de los Gallos Blancos se enfrentaron a la del Atlas en un partido de la Liga MX que terminó en tragedia con múltiples heridos.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Derivado de los acontecimientos sucedidos el pasado 5 de marzo en el Estadio Corregidora se ha determinado posponer la fecha de Christian Nodal & Banda MS para el próximo 5 de junio", explica en el comunicado la empresa Sky-P.

La empresa explicó que quienes ya tenían sus boletos para el 23 de abril serían válidos para para la nueva fecha.

"Los puntos de venta son los mismos tanto físicos como en línea", se agregó.

Este concierto es uno de varios que el ex prometido de Belinda ha cancelado o pospuesto por varias razones, pero que le está dejando una fama de 'malquedado'.

Te puede interesar: Por esto cancelaron show de Ricky Martin en Querétaro; tampoco cantará en Zacatecas

El pasado viernes 8 de abril, Nodal se presentaría en Villahermosa, pero según informó el intérprete de "Botella tras botella", debido al pronóstico del clima se cambió para lunes 11 de abril, ya que el show sería al aire libre.

El pasado sábado 9 de abril, el cantante se presentaría en Caracas, Venezuela, el cual fue cancelado. "Lamentamos informar que el evento programado para el 9 de abril en Caracas, Venezuela, ha sido cancelado por motivos ajenos a Christian Nodal y JG Music", se leía en el comunicado.

Otra de sus presentaciones que pospuso fue la que ofrecería el 4 de marzo en Colima, que se reagendó para el 2 de abril, pero que tampoco se pudo realizar; Nodal cantaría en la Plaza de Toros La Petatera en Villa de Álvarez, pero solo informó que se posponía y que próximamente daría la nueva fecha.

Por si todas estas cancelaciones y fechas pospuestas no fueran suficientes, Nodal llegó cuatro horas tarde a su concierto en el Estadio Monumental Sur en Chihuahua, además en Medellín, Colombia, donde daría un espectáculo en en el estadio Atanasio Girardot simplemente no llegó y dejó a sus fans esperando, alegando que tuvo problemas para transportarse en avión.

"Mi gente de Medellín, este video es para disculparme con todos ustedes porque el día de hoy me es imposible estar ahí para cantarles. He intentado llegar a Medallo de todas las maneras posibles, no he podido. Tomé dos aviones diferentes, hubo dos fallas técnicas y el clima no estuvo a nuestro favor, espero que comprendan que todo esto se salió de nuestras manos, de nuestro control", dijo a manera de disculpa.