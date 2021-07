AM.- ¿Te acuerdas del chiquillo talentoso de Hiroshi? el pequeño cantante que conquistó ‘Pequeños Gigantes’ a los 11 años, pues checa a que se dedica hoy y que prepara para el espectáculo próximamente.

Según un medio local de Puebla, Hiroshi ya es todo un galán de casi 22 años y tras permanecer 6 años en la Ciudad de México, regresó a Chihuahua para continuar con sus estudios y además trabajó en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Sin embargo se dio cuenta que la música sigue siendo su pasión, afortunadamente...

Una entrevista fue retomada por TvNotas y Hiroshi dijo:

La esencia siempre va a ser la misma, probablemente el Hiroshi de ahora es más maduro, más responsable, ha cambiado su manera de cantar, su voz, me he tenido que adaptar a todos esos cambios para poder seguir con este sueño que desde niño tengo… ser un cantante reconocido mundialmente”, contó.

El joven cantante continua su carrera en el regional mexicano con su nuevo sencillo ‘Ni en mil vidas’ con el que regresará a la música de la mano de Christian Nodal.

Creo que el cambio ha sido bueno, me he desarrollado en otra rama del género musical que es el sierreño y la gente lo ha aceptado muy bien. Estaré abriéndole a Nodal con mi nuevo álbum, es una nueva experiencia, un nuevo proyecto que se viene fuerte y espero contar con el apoyo de muchos”.

Hiroshi expresó que ser telonero de Nodal es un sueño cumplido para él.

Siempre que me preguntaban con quién me gustaría cantar una canción y decía que con Christian, soy fan de sus canciones y cuando me ofrecieron abrir sus conciertos, ni lo pensé, la vida da muchas vueltas y ahora es muy chido lo que me está pasando y no descarto hacer una colaboración con él, estaría súper bien que se diera una composición entre los dos”, indicó.