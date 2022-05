México.- El cantante Chirstian Nodal hizo una confesión a sus más de 500 mil seguidores en Twitter, pues reveló que juró deshacerse de un fuerte vicio al que calificó como un 'mal necesario'.

El ex prometido de Belinda ya ha reconocido que hubo momentos en que la fama y el dinero lo hicieron caer en excesos, pero esta vez al parecer está decidido a dejar uno de ellos: El cigarro.

Christian Nodal invitó a sus seguidores a dejar todo aquello que no hace bien. Foto: Instagram

A través de su cuenta oficial de Twitter, Nodal confesó que no la está pasando nada bien, pues decidió dejar de fumar.

"Les quiero compartir algo... Sin hacer el cuento largo el cigarro ha estado en mi vida en los peores y mejores momentos pero estoy harto de los males necesarios. Jure jamás en la vida fumar un cigarro. Llevo 3 días y la abstinencia es un infierno. PERO SI YO PUEDO TÚ PUEDES!", escribió el cantautor.

Tras este mensaje muchos de sus seguidores le 'echaron porras' para que logre su cometido.

"Sigue adelante día a día irás sintiendo menos la necesidad de fumar, tú puedes eso y más, te deseo todo lo mejor del mundo, no hay nada que no se pueda lograr y tú eres el vivo ejemplo que todo lo que se propone uno lo logra", fue una respuesta a su tweet.

"Tú puedes... Y si no. Qué???? Lo sigues intentando hasta que ya!!! Llegarás al punto en que no lo necesitarás más. NO ES FÁCIL. Pero tampoco imposible", fue otro mensaje.

Nodal ha aceptado que no supo manejar la fama y cayó en los excesos. Foto: Instagram

Después, Nodal quiso asegurarse que su mensaje fuera entendido, pues explicó que su intención es que la gente vea que se puede dejar todo aquello que les haga mal.

Sé que muchos de mi público no fuman pero el mensaje no es el cigarro. Es que podemos mandar a la mierda todo lo que nos destruye y al mismo tiempo nos hace sentir bien. Les mando mucho amor y paz", escribió.

Luego reveló lo que hace en aquellos momentos en los que está a punto de volver a caer en la tentación.

"Lo bueno es que están los vapes, los odio pero funcionan cuando ya no aguanto", explicó el cantante de “Botella tras botella”.

Los fans de Nodal no dudaron en llenarlo de mensajes positivos, y a él no le quedó más que agradecer todo el amor que recibe.