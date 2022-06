México.- Christian Nodal se molestó durante su concierto en Bolivia debido a que asistentes le lanzaron hielos mientras cantaba y todo quedó captado en video.

Este fin de semana, el cantante sonorense se presentó en el Estadio Real Santa Cruz, en Bolivia, y al parecer provocó la molestia de algunos fans debido a que no fue puntual al iniciar el show.

Este fue el supuesto motivo por el que mientras Nodal estaba sobre el escenario le lanzaron hielos, por lo que el ex prometido de Belinda no se quedó callado, además de tomar acción contra los asistentes.

Sácalos a la ching... y págales lo de su boleto, a mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mí no me están respetando... respeten por favor", se escucha decir a Nodal en un video que comenzó a circular en redes sociales.