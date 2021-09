México.- El cantante Christian Nodal es denunciando ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por tener un mono araña bebé como mascota, especie protegida.

El prometido de Belinda fue denunciado ante la Profepa por tener uno de estos monos considerada una especie en peligro de extinción.

Según la periodista Chicapicosa2, el cantante sinaloense compartió recientemente con sus seguidores la llegada de un mono araña como “nuevo integrante de su familia”, lo que le ganó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El intérprete de “Botella tras botella” mostró una fotografía del mono araña a través de sus historias en Instagram donde se lee “la princesa de la casa, Piaf”.

Según la periodista, Nodal podría estar siendo cómplice de un delito federal al tener este animal como mascota.

Luego de ver las historias en Instagram, usuarios comenzaron a denunciar al cantante en redes sociales, incluyendo a la cuenta de Facebook “Voluntarios Informados”, quienes se dedican a difundir información para el rescate y preservación de animales y los ecosistemas.

Piden a la Profepa tomar cartas en el asunto para proteger al mono araña que tiene en su poder Christian Nodal, pues se trata de una especie en peligro de extinción según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés).

En la red social de los Nodeli, nombre con el que se identifica también a la pareja integrada por Christian Nodal y Belinda, se puede ver el posteo de una foto del mono araña, el cual el sinaloense habría comprado para la cantante.

Esto fue cuestionado por otros internautas que señalan que este tipo de animales no son domésticos.

Es una pena que contribuyan a tener en cautiverio a estos animales, no son mascotas, no son juguetes y su hábitat no es una casa y no necesitan ser tratados como niños. Qué pésimo ejemplo dan, sobre todo cuando Beli tiene una asociación que habla de cuidar la tierra los animales”, opinó el usuario nav.jaz.