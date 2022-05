México.- Tal parece que Christian Nodal ya no sorprenderá con sus tatuajes, pues ahora se unió a la moda de varios cantantes como Eduin Caz: teñir su cabello, y es que el cantante sorprendió al llegar a Hermosillo con un nuevo look por el que ya lo comparan con J Balvin.

La tarde de este domingo 29 de mayo en redes sociales comenzaron a circular imágenes de la llegada de Christian Nodal a su natal Sonora, para un concierto que ofrecerá en Hermosillo, por lo que muchos de sus seguidores esperaron por horas con tal de darle la bienvenida.

No solo se tiñó de rubio, también se puso flores de colores. Foto: Instagram

Pero lo que no esperaban es que el ex prometido de Belinda llegara con un nuevo y extravagante look, pues se tiñó el cabello de rubio y además se puso varias flores de colores.

El intérprete de "Botella tras botella" acudió a Hermosillo para cerrar las Fiestas del Pitic 2022, el cual será esta noche en el Foro Rosales.

Así llegó Christian Nodal a Sonora para su concierto y muchos lo compararon con J Balvin. Foto: Instagram

A su llegada, Nodal fue recibido además de sus seguidores, por varios representantes de los medios de comunicación, y uno de ellos le recordó cuando en 2018 se presentó en ese mismo lugar en la Expo Ganadera, sin embargo, Christian recordó entre risas que en aquella ocasión nadie fue a verlo.

��| "Y nadie fue"



— Christian Nodal cuenta divertido a la prensa, la anécdota de su último concierto en 2018; previó a su presentación en las Fiestas del Pitic 2022. pic.twitter.com/uDlQTMJPPA — Christian Nodal Daily (@NodalDaily) May 30, 2022

Según información de medios locales, cuando le preguntaron a Nodal por este nuevo look solo contestó "que le gustan los girasoles".

En redes comenzaron a hacer bromas con el nuevo look de Nodal.

Con este nuevo look, Nodal se une a la moda de varias celebridades que tiñen su cabello de colores vivos, no solo J Balvin, también Maluma y el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, con quien supuestamente el ex de Belinda tiene cierta rivalidad.