México.- Christian Nodal está de estreno con el remix del tema 'Te marqué pedo' en el que se unió a Alex Luna y Daaz.

A través de sus redes sociales Christian Nodal dio a conocer que ya está disponible esta colaboración; se puede escuchar en YouTube y Spotify.

"Te marqué pedo remix Ya disponible Quien list@ pa llamarle bien ped@?", escribió Nodal en Instagram junto a una foto en la que aparece con Alex Luna y Daaz.

En unas horas la publicación logró más de 170 mil me gusta y los seguidores del prometido de Belinda expresaron su emoción por este nuevo tema.

"Ojalá mi ex me marque y me la dedique", "Temazooooooooo", "Otro éxito más", fueron algunos de los mensajes.

Christian Nodal, de gira por el continente

Aunque debido a la pandemia por COVID el primer concierto de Christian Nodal en México para este año se tuvo que cancelar, a través de Facebool el cantante sigue anunciado fechas para su Forajido Tour.

La fecha del primer show que Nodal daría en México este 2022 sería en Morelia el pasado viernes 4 de febrero, pero tuvo que ser suspendido debido a los contagios de coronavirus.

"La presentación de Christian Nodal con su "Forajido Tour" en Morelia que se llevaría a cabo el próximo 4 de febrero será reprogramada con la finalidad de acatar las nuevas medidas sanitarias marcadas por el Gobierno de Michoacán", se lee en el mensaje.

Sin embargo, el cantautor ha agendado más presentaciones a su gira, la más reciente fue la que anunció este viernes en Chile.

"¡Confirmado! Mi gente de Chile estoy muy contento de anunciales que estaré con ustedes este 1ro de Julio en la Movistar Arena", dio a conocer Nodal en Facebook.

Otro de los conciertos confirmados por el prometido de Belinda es la de este 4 de marzo en la Plaza de Toros La Petatera, en Villa de Álvarez, Colima, así como la del 30 de abril en el Estadio Caliente, en Tijuana.

Respecto al concierto agendado para el 19 de marzo en el Estadio Monumental en Chihuahua no hay información oficial de que se vaya a cancelar, aunque que trascendio que debido a los contagios de COVID podría posponerse.

En redes sociales además circulan carteles de varias presentaciones del intérprete de "Adiós amor", aunque no están confirmadas por él.

Según estas publicaciones, Nodal cantará el 19 de febrero y 21 de mayo en Costa Rica, el 25 de febrero en El Salvador, el de 6 de mayo en Honduras y el 7 de mayo en Guatemala.

