Christian Nodal ventila plática con Belinda donde le pide dinero y explota contra su exsuegra

México.- Christian Nodal rompió el silencio que juró hacer en torno a su relación con Belinda, al ventilar una charla en donde se ve que Belinda le pedía dinero.

El intérprete sorprendió al publicar una conversación íntima con Belinda y un tuit dando a entender que terminaron porque él "se cansó de dar", así como que Belinda Schull, madre de la cantante, también tuvo algo que ver.

Belinda con su mamá. Foto: Especial.

La publicación fue consecuencia de que la mamá de su exnovia apoyó el comentario de un seguidor de la joven, en el cual pide que la famosa "no vuelva con el naco de Nodal".

El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron. 20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada", dijo, aludiendo a su exsuegra.

Nodal pidió que lo dejaran en paz, pues se encuentra en camino a la sanación espiritual.

Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo", agregó.

El artista acompañó su publicación con un mensaje de WhatsApp que tuvo con Belinda. En él la cantante primero le pide dinero para arreglarse los dientes.

Los mensajes de Belinda y Nodal. Foto: Captura.

¿Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? ¿O sea, no te va a llegar algo de dinero esta semana, aparte de lo de mis papás? Para que me los pueda agregar", dice el primer mensaje.

Al ver su negativa, Belinda revira y lo culpa de arruinarle la vida, pues solo le importa su carrera.

Lo mejor es que te concentres en tu carrera, que es lo único que te importa. Y ya no voy a seguir así, ni con tu gente ni con nada. Sabía que esto iba a pasar, sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida", se lee en el último mensaje, del que se desconoce la fecha de envío.

Lo que se entiende es que fueron las cuestiones de dinero lo que arruinó la relación.