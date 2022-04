Christian Nodal tatúa el cuerpo de Adamaris López con esta marca

Las Vegas.- Christian Nodal mostró una nueva faceta como tatuador al realizarle una marca a la actriz y conductora Adamari López, quien tuvo una conversación con el cantante sobre sus proyectos musicales, así como de su gusto por los tatuajes.

La conductora aprovechó la oportunidad y le pidió al intérprete, que le realizara un tatuaje en honor a su hija, Alaïa.

Supervisado por el tatuador del cantante, este se animó a dar este paso cuyo arte está basado en un dibujo de la pequeña que tuvo junto al bailarín español Toni Costa.

Previo a realizarse el dibujo Adamari consultó con su hija para saber qué le parecía la idea y le preguntó si podía usar su letra para hacerlo y hasta eligieron juntas el diseño.

Me gustaría que tú me pudieras hacer algo que no estoy tan convencida de hacer, pero me gustaría que me lo hicieras tú. Quisiera entonces tatuarme algo que tuviera un significado que es mi hija y es esa motivación y ese motor importante”, detalló Adamari.