FOTOS. Christian Nodal estrena dos tatuajes más en el rostro y causa polémica

México.- Christian Nodal reapareció en público con dos tatuajes más en su rostro, con lo que no solo causó polémica, sino que dividió la opinión de sus seguidores.

Parece que el plan del cantante mexicano Christian Nodal es acumular más tatuajes de los que es fan, pero ahora en su rostro, el cual ya luce distinto.

Uno de los nuevos tatuajes es una rosa recostada, la cual se plasmó debajo del ojo derecho.

El segundo tatuaje lo tiene debajo del ojo izquierdo y es una especie de rama, pero también hay quien opina que se trata de una frase que no ha podido ser descifrada.

Con estas dos figuras, el prometido de Belinda ya acumula un total de 10 tatuajes en el rostro.

Se trata de una cruz, la palabra “Beli”, la palabra forajido, unas espuelas, la palabra “Utopía”, un tache, una herradura, una bolsa de dinero, una rosa y una rama.

Las fotos de Nodal de 23 años se compartieron en varios perfiles de Instagram, especializados en espectáculos, con lo que causaron el aplauso de sus fans, pero también el rechazo a su nueva imagen.

Puede hacerse lo que quiera, me gusta su musica", “A mí me encanta su voz, él se puede hacer lo que quiera, es su rostro y su vida”, “Lo bueno que tiene el dinero para removerlos cuando quiera”, “¿Por qué en su cara? No entiendo”, reaccionaron seguidores.