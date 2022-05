México.- Uno de los tatuajes más comentados de Christian Nodal tras su truene con Belinda era el que tenía en el pecho, pues era enorme y en él plasmó los ojos de la cantante, pero la duda entre sus fans era cómo había quedado tras haberlo modificado.

Ahora esa duda quedó resuelta en una transmisión en vivo que hizo Nodal, pues apareció tocando la guitarra sin camisa, por lo que sus seguidores pudieron apreciar perfectamente cómo quedó su pecho.

Aunque desde el mes pasado el ex prometido de Belinda reveló que se había modificado el tatuaje en su pecho, no había mostrado el resultado. "Tenía unos ojos aquí (en el pecho), me los tapé con unas alas", confesó hace poco.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Christian Nodal tenía tatuados los ojos de Belinda en su pecho, pero tras terminar con ella se hizo una modificación. Foto: Twitter

A través de su cuenta oficial de Instagram Nodal hizo un live para consentir a sus seguidores con un concierto íntimo y fue ahí que mostró su pecho sin ningún problema.

El cantante de "Adiós amor" usó un águila calva para tapar la mirada de Belinda, pues las alas extendidas del ave abarcan casi todo el pecho donde se veían los ojos de su ex prometida.

En el live que hizo Nodal en redes sociales dejó ver su pecho sin camisa. Fotos: Twitter

El pasado fin de semana, durante su visita a Costa Rica donde ofreció un par de conciertos, Nodal acudió a un estudio de tatuajes para que le taparan el último ‘rayón’ que le quedaba en honor a Belinda, la palabra 'Utopía', que Christian tenía en la frente, quedó invisible debido a una flor de cerezo que le plasmó su tocayo, Christian Araya.

Te puede interesar: Las lujosas botas de Belinda con incrustación de cristales que Christian Nodal pagó

Nodal y Belinda siguen en el 'ojo del huracán'

En febrero pasado, Christian Nodal dio a conocer que su compromiso con Belinda había terminado, y aunque en ese momento parecía que ambos habían quedado en buenos términos, con el paso del tiempo se han ido conociendo detalles de la ruptura.

Apenas el pasado 18 de mayo Nodal sorprendió en redes sociales al 'destapar' una conversación privada con Belinda, en la que ella le pedía dinero; tras recibir ataques por mostrarse poco caballeroso y mensajes de personas a favor del feminismo, el cantante de "Botella tras botella" insinuó que su ex pareja era una estafadora.