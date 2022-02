Christian Nodal responde sobre Belinda durante una entrevista en vivo

Estados Unidos.- Desde el pasado 12 de febrero que Christian Nodal explotó la bomba al informar a todos a través de sus redes sociales sobre el término de su relación amorosa con Belinda, la ex pareja se ubicó en medio de un huracán con interminables rumores, y con opiniones de todo mundo.

Tras lo anterior, ninguno de los cantantes han dado más declaraciones al respecto, pero ambos famosos siguen dando de qué hablar, pues entre que sus mamás lanzan indirectas en sus redes o ellos publican algunos textos, siguen bajo la lupa.

En esta ocasión, el pretexto fue la celebración de los Premios lo Nuestro 2022, organizada por la cadena Televisa-Univisión, donde se presentará Christian Nodal como parte del elenco que ofrecerá un show durante la gala de premiación, por lo que ofreció su primera entrevista tras casi dos semanas desde su separación.

Nodal concedió dos entrevistas a distintos programas de Univisión. Foto: Especial..

Evidentemente, la conversación fue para la cadena Univisión, donde Nodal participó en una transmisión en vivo y platicó acerca de sus nuevos proyectos, pero los presentadores no podían perder oportunidad de lanzar una de las preguntas obligadas hacia el cantante, la cual iba en referencia a su situación actual con Belinda, cuya respuesta dejó con diferentes interrogantes acerca de la razón de su rompimiento.

Sin embargo, la manera en que abordó la pregunta el intérprete de “Botella tras botella” dejó sorprendidos a diferentes internautas, pues, a pesar de que evadió el tema, dejó en claro que en su momento dará declaraciones acerca de esto, pero, en un lugar que él considere indicado.

Estoy trabajando y en este momento solo voy a hablar de mi vida profesional, de mi vida personal, sin comentarios”, expresó.

No obstante lo anterior, durante otra entrevista, ahora para el matutino Despierta América, las cámaras se le acercaron después de terminar el ensayo para su presentación durante la gala, y el intérprete de “Ya no somos, ni seremos”, aclaró que ya no piensa en el pasado.

El cantante compartirá escenario con Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme. Foto: Especial.

Yo vivo el momento, sin pensar en el mañana, sin pensar en el pasado tampoco, simplemente disfrutando todas las bendiciones que Dios pone en el camino, en el momento, y agradecido por todo lo que está pasando en estos momentos”, comentó.

Pero parece que la opinión pública se aferra al cantante, pues no paran de convertirlo en tema de conversación, ya que durante esta edición de Premios lo Nuestro 2022, el intérprete de regional mexicano compartirá escenario con Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, artista con quien alguna vez reveló que nunca trabajaría, pues confesó que no le gusta su música.

ebecerril@am.com.mx