Christian Nodal revela que sigue en contacto con Belinda ¿habrá reconciliación?

Ciudad de México.- Ya han pasado varias semanas desde que Christian Nodal y Belinda decidieron terminar su relación, y se dice que donde hubo fuego cenizas quedan, pues a pesar de que ya se habían comprometido en matrimonio, el adiós que se dieron no fue total, pues trascendió que el cantante podría haber dejado abiertas las puertas para una reconciliación.

Se sabe que el presunto contacto que hay entre los famosos sigue más vivo que nunca en redes sociales, pues en recientes declaraciones, el intérprete de regional mexicano aseguró al programa Despierta América que dejaba su futuro junto a la cantante de pop en manos del destino.

Pero lo que causó asombro entre los fans de “Nodeli” fue que tras sus confesiones y dar a entender que podría haber una reconciliación en puerta, se dejó ver de la mano de una misteriosa mujer.

El cantante confesó en una entrevista que no es mujeriego pero tiene muchas amigas. Foto: Especial.

En redes sociales se regaron como pólvora las imágenes del intérprete de “Botella tras botella” durante su arribo a Honduras en un vuelo privado, acompañado de una joven que, según información de la cuenta de Instagram “Chamonic”, se trata de una joven sinaloense de nombre Mariana.

En redes siguen fuertes las especulaciones sobre si a tan poco tiempo de terminar su noviazgo y compromiso con la intérprete de “Mi bella traición”, Nodal ya haya iniciado una nueva relación.

Durante la entrevista con el matutino de Univisión para la unión americana, el cantante aseguró que este sentimiento en su vida estaba en pausa.

"A nivel personal sí (estoy en pausa en el amor) quiero disfrutar la vida y estar tranquilo", declaró.

Después de su truene, se ha dejado ver con varias mujeres, por lo que el cantante de “Ya no somos ni seremos”, aseguró que no se considera un hombre mujeriego aunque, confesó que tiene muchas amigas, con y sin derechos.

Christian Nodal no descarta una reconciliación con la actriz, y dijo que dejará que el destino haga su trabajo. Foto: Especial.

"No sé la verdad (que busco en una mujer). No (soy mujeriego) tengo muchas amigas pero no...", explicó entre risas.

Hace unos días, Christian Nodal confirmó los rumores y aseguró que sí ha tenido comunicación con su exprometida, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación, ya que dejó en claro que hasta ahora “no es un sí ni un no definitivo” a su situación con la también actriz, destacando que dejará que el destino haga su trabajo.

