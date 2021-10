A Christian Nodal se le suelta la lengua y destapa planes de Belinda

Saltillo, Coahuila.- Tras el viaje a España de Christian Nodal y Belinda, quien además publicó una foto presumiendo su anillo, hicieron dudar a sus fans sobre su estado civil y desataron una ola de especulaciones acerca de su boda en el viejo continente, alejados de las cámaras y el bullicio de los medios mexicanos.

El día de hoy el cantante de regional mexicano, acalla rumores a este respecto y habló sobre la posible boda con la intérprete de “Lo siento”.

Las declaraciones se dieron al finalizar un concierto en Saltillo, Coahuila, el cual contó con un aforo de más de 4 mil personas, cuando Christian Nodal concedió unos minutos a la cámara de Ventaneando, y desmintió los chismes acerca de su matrimonio:

¿Que si estoy casado ahorita?... ¡Ojalá!, ojalá estuviera casado ahorita, ya me muero por casarme con mi amor, pero no, todavía no”, confesó tras la pregunta si ya se había fijado fecha para la esperada boda.

El también compositor también fue cuestionado de la razón por la que no se había realizado la unión, e incluso se habla por la agenda tan complicada que tiene, pues se encuentra a mitad de su tour “Botella tras botella”:

No nada más es la agenda, yo creo que es una preparación y hay que tener un estado emocional y todo, o sea son muchas cosas, no sólo una cosa y ahorita estoy muy emocionado porque estamos estrenando sencillo La sinvergüenza junto a la MS”, explicó.

En cuanto a la participación de Belinda como directora de su nuevo video musical, visiblemente emocionado el intérprete de “De los besos que te di”, habló del talento escondido de su novia:

Ella fue la directora, es lo más bonito que me ha pasado, ¿sabes?, yo he trabajado con muchos directores y obviamente siempre he tenido buena química, pero la química que tengo con el amor de mi vida, ahí sí, o sea, aparte que especial, se separa porque es una persona bastante talentosa, sí sabe lo que está haciendo”, compartió.