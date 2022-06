México.- El cantante Christian Nodal y la rapera argentina Cazzu se mostraron cariñosos en Guatemala, donde fueron captados tomados de la mano para luego tomar un vuelo rumbo a Barcelona, España, donde ella daría un concierto.

Las imágenes de los 'acaramelados' cantantes se volvieron virales en redes sociales hace unos días, y causó revuelo que Nodal estuviera iniciando una nueva relación tras su truene con Belinda.

Christian Nodal y Cazzu fueron captados en Guatemala tomados de la mano. Foto: Twitter

Incluso después el intérprete de "Adiós amor" y "Te fallé" sorprendió al realizarse un nuevo tatuaje en el rostro, esta vez se trató de una telaraña en su frente, y todo indicaba que era en honor a Cazzu, pues la joven cantante tiene una araña tatuada en su pecho.

Sin embargo, Cazzu echó por tierra que tuviera algo serio con Nodal, pues en una entrevista reciente para la estación de radio ExaFM fue cuestionada sobre su acercamiento con el cantante sonorense, pues comenzó en uno de sus conciertos, donde se aventaron un 'palomazo'.

Nodal viajó a Barcelona, España, con Cazzu, pues ella tenía un concierto en el festival Primavera Sound. Foto: Twitter

Al ser cuestionada sobre la experiencia de cantar con Nodal, Cazzu dijo que no fue algo planeado.

"La pasé súper bien, como que fue una sorpresa, no lo tenía planeado, yo solo fui a ver el show y, bueno, surgió de repente cantar juntos y, en verdad, cantamos mi canción favorita a mi me gusta mucho su música", contó Cazzu.

La rapera contó que su canción favorita de Christian Nodal es "Si te falta alguien", y fue precisamente la que cantaron juntos.

Sin embargo, le preguntaron sobre el amor en su vida, a lo que Cazzu respondió que le gusta escribir y cantar sobre ese tema, pero vivirlo, no tanto.

"Me gusta escribir sobre eso... vivirlo no sé si tanto, pero escribirlo sí. Aparte con todo lo que trabajamos siempre, mejor no", señaló la cantante.