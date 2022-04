Christian Nodal se va de México para poder gozar de su lujosa vida

México.- El cantante Christian Nodal dio a conocer que se mudó de México a Estados Unidos por dos motivos, para poder disfrutar de los lujos y tener privacidad.

En un en vivo, Christian Nodal habló del motivo que lo llevó a mudarse a Los Ángeles, California, el no tener privacidad para disfrutar de una vida de lujos.

Sin modestia, el ex prometido de Belinda explica que no pueden pasar desapercibidos, pues la gente de inmediato los ubica y por ende su privacidad se ve invadida.

Me pasó, tenía un Ferrari que sólo existía en todo México y pues era obvio que la gente sabía en dónde estaba, cuándo pasaba y todo eso. Y no me gustaba que no había privacidad”, agregó el cantante de regional mexicano desde su casa en EU.