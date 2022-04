México.- Christian Nodal no sale de una para entrar a otra, y ahora su mamá Cristy Nodal, le dio un fuerte susto al ser diagnosticada con un tumor maligno en el colon.

Hace unos días, la ex suegra de la cantante Belinda, utilizó su cuenta oficial de Instagram para informar sobre su estado de salud con una fotografía desde un cuarto de hospital.

Cristy Nodal informó en su cuenta de Instagram sobre su problema de salud./ Foto: Captura

Cuando entró en detalles, contó que desde hace un mes no podía comer, no tenía fuerzas, se sentía muy mal, por lo que se realizó varios estudios hasta que dieron con el diagnóstico: un tumor maligno en el colon.

"Tenía un mes sin poder comer, no tenía fuerzas y todo iba mal cada vez", dijo Cristy Nodal.

"Me han hecho infinidad de estudios, pero ayer (domingo) recibimos la noticia (de) que tenía un tumor maligno en el colon y tenían que operarlo de inmediato, pero ¡jamás perdí la fe!", agregó la mamá del cantante.

Cristy Nodal aceptó someterse a la operación para salvar su vida, sin embargo, antes le hicieron más estudios y resultó que ¡el tumor había desaparecido!

"Antes de hacerme el último examen miraron que por gracia de Dios, al revisar nuevamente, ¡mi colon estaba en perfectas condiciones dejando a los doctores atónitos! 'Un caso entre mil' eso dijeron", reveló.

Tanto Cristy como toda su familia, están sorprendidos y agradecidos con la vida y con Dios porque esto es un “milagro”.

"¡Los milagros existen! Gracias infinitas por cada una de sus oraciones a mi familia y mis padres que no me sueltan de su mano. ¡Dios existe y es infinitamente bondadoso!", compartió Cristy.

Christian Nodal y su mamá Cristy Nodal en una imagen de hace tres años./ Foto: Captura

Su lucha contra el cáncer

Cristy Nodal quiso aclarar a medios de comunicación y a sus seguidores que esta no es la primera vez que la diagnostican con cáncer.

A través de una historia que subió a su cuenta de Instagram este 11 de abril, dijo lo siguiente:

“A medios de comunicación y personas que me siguen recientemente, quiero aclarar que no es la primera vez que lucho con esta enfermedad (cáncer). En 2018 tuve mi primer batalla contra esta enfermedad.

“Las personas que de años me siguen y mis amigos más allegados y mi familia saben cuántos procesos pasé y todo lo que luché para estar bien. Hace tres años empecé a batallar con mi estómago, donde creíamos que el problema eran mi vesícula y unas hernias las cuales me sometí a cirugía y retirar vesícula y operar hernias eso fue en 2021 pero mi problema con el estómago siguió.

En otra publicación, Cristy Nodal continúa narrando lo que ha vivido en los últimos meses:

“Ahora en este mes de febrero 2022 empecé a no tolerar la comida. Ya en el mes de marzo 2022 empecé a decaer horrible, llegué al grado de no poder comer absolutamente nada todo lo vomitaba y empecé a desnutrirme y con anemia, me hicieron una cantidad de estudios donde el diagnostico nos llevó a que era que tenía un tumor en el colon”.

La mamá del intérprete de “Botella tras botella” volvió a externar que considera un milagro que el tumor haya desaparecido justo antes de la operación.

Uno de los mensajes de Cristy Nodal en su cuenta de Instagram./ Foto: Captura

¿Qué dijo Christian Nodal?

Hasta el momento, Christian Nodal no ha declarado algo al respecto de la salud de su mamá, solo se ha enfocado en sus redes sociales a compartir información de sus conciertos.

“Mi gente de Metepc los espero este 13 y 14 en el Palenque de la Feria y a toda mi gente de Villahermosa, Tabasco los espero mañana (12 de abril) sin falta, los amo mucho, los veo por allá”, dijo Noda en una reciente historia en su cuenta de Instagram.

Y hace un par de días, subió una nueva foto en blanco y negro a su perfil, en ella aparece sentado sobre una mesa de madera con varios radios de comunicación, uno lo sostiene en su mano y los otros están sobre la mesa.