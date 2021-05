Christian Nodal y Belinda tendrían boda bicultural

CDMX.- Belinda abrió su corazón y lo entregó al cantante del género regional mexicano, Christian Nodal, quien la conquistó por caballero y ser el hombre protector que buscaba.

Hace tiempo, como si lo hubiese decretado, la artista dio una entrevista a la revista Caras, donde dio detalle de cómo sería su enlace matrimonial.

En aquel entonces, Belinda aseguró que si contraía matrimonio con un mexicano la celebración sería doble. La interprete es de doble nacionalidad (española - mexicana) por lo que, le gustaría hacer doble ceremonia, en su lugar de origen y en el país que la vio crecer profesionalmente.

Me gustaría mucho regresar a mis raíces y poder casarme en algún lugar donde pueda compartir el momento con toda mi familia. París sería un lugar muy bonito" dijo en aquella entrevista.

Detalles de la unión

Durante esa entrevista, la intérprete reveló que su vestido podría ser diseñado por algunos de estos diseñadores: Nina Ricci o Vera Wang.

Además, compartió que le gustan las bodas en la playa o en ciudades como New York.

Me encantan las bodas en la playa, pero también me gustan las que son glamurosas, en ciudades como Nueva York o París". dijo

A pesar de que las declaraciones de la cantante no son recientes, no se descarta que podrían ser algunas de sus opciones. La pareja no ha dado declaraciones respecto a la boda hasta el momento, pero tal parece que será a lo grande y hasta podría ser entre Guadalajara, o Sinaloa.

Luego de que Nodal le entregara un lujoso y millonario anillo de compromiso a su novia, aseguró que no se escatimarán gastos para la celebración de la boda.

Belinda luce su anillo de compromiso. FOTO: INSTAGRAM