AUDIO. Este es el dueto de Christian Nodal y Maluma que disquera prohibió lanzar

México.- Christian Nodal y Maluma sí grabaron un dueto juntos, el cual no fue autorizado, pues ambos pertenecen a disqueras distintas.

La buena noticia es que en redes sociales circula parte de la grabación del dueto de toque ranchero que grabaron ambos famosos,y que dura un minuto con 06 segundos.

No me digas esas cosas por favor que me vas a destrozar el corazón, si me pides que yo cambie pues yo cambio mi vida, es de humanos cometer más de un error, ay que te cuesta regalarme tu perdón, te lo juro yo no creo soportar tu partida”, es parte de la letra de la canción.