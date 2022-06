México.- Tras su rompimiento con Belinda, Christian Nodal habló por primera vez en una entrevista sobre ella, y aunque no pronunció su nombre, dijo que hay almas buenas y almas malas, y señaló que la familia de su ex sabe cómo hacer ‘campañas negras’.

Este fin de semana Christian Nodal dio un concierto en la Monumental Plaza de Toros de Morelia, durante el cual ofreció una disculpa pública a J Balvin con quien tuvo un encontronazo a través de Instagram.

El cantante sonorense se hospedó en el hotel Mansión Solís en Morelia, propiedad de ‘El Buki’, donde accedió a dar una entrevista a “Ventaneando”.

Nodal volvió a cambiar el color de su cabello, ahora es morado. Captura de video

Nodal habló sobre el pleito con J Balvin, a quien se refirió como ‘su compa’, pues ya hablaron para aclarar las cosas, pero expresó que hay que ser conscientes del poder de las redes.

“Hoy mismo la gente no es como que se meta a averiguar si es verdad o es mentira, ve algo en las redes y lo toma por hecho y la opinión no está mal, está bien, pero es que sí importa ¿entiendes? Si no tienes algo positivo que decir, hay que cuidar lo que vas a tirar”.

Nodal y J Balvin se pelearon a través de la redes, pero ya aclararon las cosas y se pidieron disculpas. Fotos: Instagram

“Yo creo que (a J Balvin) genuinamente le dio risa… no sé el que lo estuvieron comparando, lo que sea, y genuinamente le causó gracia el problema, sin querer mi compa se metió en tres cosas por las cuales vengo cargando y que me han dolido mucho y yo he sufrido, es como un infierno…Yo he estado tratando de sanar y tratando de seguir adelante, pero hay gente que no quiere perdonar el pasado”.

Nodal le aclaró a J Balvin que no tenía nada contra él, pero aprovechó la exposición y a sus 50 millones de seguidores para enviar su mensaje, pero que ambos tocaron ‘fibras sensibles’.

Christian Nodal señala que Belinda sabe cómo afectar su carrera aunque no de entrevistas o no hable de él. Foto: Instagram

Al ser cuestionado sobre por qué divulgó una conversación privada con Belinda, en la que ella le pide dinero para arreglarse los dientes, contestó que él es real, pero hay quienes sostienen ‘campañas negras’ y sin tener que decir nada destruyen carreras o personas.

“Yo soy una persona muy real… aquí no se trata de hombres o mujeres, se trata de seres humanos y de almas hay almas buenas y almas malas, y cuando digo que tener 20 años de carrera, no son en vano, es que saben cómo hacer cosas malas y cómo hacer cosas buenas”, expresó.

Yo puedo no salir a dar entrevistas, no decir nada y estar haciendo cosas para joder las carreras o a otras personas, como con campañas negras, y yo he estado ahí, yo he visto esas cosas”.

“Mi coraje es que la gente no entiende que yo lo expongo porque yo soy real y voy directo, el hecho que otras personas se vayan por las ramas, no quita que estén ahí haciendo daño”, dijo Nodal.

El intérprete de éxitos como “Adiós amor” y “Ya no somos ni seremos”, mandó un mensaje directo a Belinda a través de las cámaras de TV Azteca..

Yo quisiera seguir los rumbos, ¿entiendes? Los rumbos… y es que ya no se puede porque creo que ya se cruzó una línea”, dijo sobre su ex.

Por último, Nodal compartió que ha pagado caro sus errores, “yo cada que la he regado, yo la he tenido que pagar caro y no ha sido nada fácil, soy un ser humano también y el hecho de que no externe mis dolencias, no significa que he estado en el piso destruido varias veces”.

Vuelve a cambiar de look

Apenas hace unos días que Nodal causó múltiples opiniones al aparecer con un radical cambio de look, otra vez cambió el color de su cabello.

El ex prometido de Belinda cambió los girasoles y el tono rubio por un cabello morado con cruces negras.

A través de sus historias de Instagram Nodal compartió su cambio de look, hecho por la artista Jacqueline Bieber en Los Ángeles, quien compartió un breve video del proceso que realizó en el cabello del cantante mexicano, quien luce muy sonriente con el resultado final.