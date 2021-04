‘Souvenir’ muestra los claroscuros en torno a la renta de vientres

Ciudad de México.- Yuriria del Valle y Flavio Medina protagonizan “Souvenir”, película que desnuda el tema de la renta de vientres en México, cuya protagonista vive un intenso drama por la decisión que acaba de tomar.

México ocupa el tercer lugar en la subrogación de vientres, se pone en evidencia (sin tocar el tema de documental) la poca legislación que existe, y lo que muchas mujeres viven tras decidir prestar su vientre.

La cinta muestra una realidad polémica. FOTO: ESPECIAL

En ENTREVISTA CON AM, ambos actores compartieron su experiencia en la cinta, que pronto estará disponible en Amazon Video.

Pareciera que no, por la pandemia, pero ha sido un proyecto bien angelado, afortunado, estrenamos la película en Guadalajara en 2019, después se fue a cines hace poco, fue justo cuando se abrieron y nos fue muy bien. Ahora que Amazon la quiera, a pesar de que no se estrenó en esa plataforma, hace que nos sintamos muy contentos”, dijo Yuriria.

Muestra a través del drama, un tema poco legislado. FOTO: ESPECIAL

La paternidad y las nuevas relaciones amorosas son parte importante de la trama que se centra en torno a Bruno Sosa, un profesor de letras, que tras su primera novela exitosa, ha decidido tirar su vida por la borda. Su rotundo rechazo a la idea de ser padre lo lleva a enfrentar un doloroso divorcio que cinco años después no logra superar. Un día, Bruno se topa con Isabel, una joven que atraviesa por una delicada situación familiar y en consecuencia llega involucrarse a nuevos retos inimaginables. Bruno aprende a superar sus prejuicios sobre la paternidad, pero conforme su relación con Isabel se vuelve más cercana e íntima, Bruno se verá involucrado en un predicamento que jamás imaginó.

Que esta película tenga la fortuna de llegar a Amazon Prime creo que es buena oportunidad; estamos pasando por un momento complicado,y bueno, creo que se merecía que le fuera bien, porque es un gran proyecto, que no solamente disfrutamos muchísimo. Va a tocar al público, le va agustar, con un tema potente, importante, y estamos encantados de ser parte de ello”, comentó Flavio.

Flavio Medina protagoniza el filme. FOTO: TWITTER

Sobre el tema, Yuriria compartió que no estaba tan informada, por lo que al adentrarse, descubrió todos las deficiencias legales y lo que implica para muchas mujeres.

“Sabía lo que supongo sabe el 90 por ciento del público en general acerca del embarazo subrogado; fue interesante adentrarnos a este mundo tan desconocido y tan polémico, difícil, darnos cuenta de todas las irregularidades e injusticias que existen en México”

Mucha gente viene del extranjero a rentar vientres y no está legislado, más que en Sinaloa y Tabasco, y es de pronto como un despertar de conciencia muy fuerte, y una cosa que me encanta de la película es que los puntos de vista de cada uno de los cuatro personajes”.

“El espectador no se queda con una visión sesgada, hace que la película no emita un juicio en torno a este evento tan particular, tan necesario para algunos y eso me parece interesante; no se trata de emitir un juicio, se trata de decir que esto está pasando, no a modo de documental, sino a modo de ficción bastante dramática, con tintes cómicos y giros de tuerca todo el tiempo”, consideró.

La película estará disponible a partir de mañana 16 de abril en Amazon Video.