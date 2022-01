Estados Unidos.- Últimamente Saúl “Canelo” Álvarez está dando de qué hablar, tanto entre los usuarios de redes sociales como en los medios de comunicación, ya que lleva una vida un tanto polémica, en menos de un mes pagó la cuenta de los clientes de una taquería a la que asistió y le coqueteó a Lucero en pleno el escenario.

Se sabe que al pugilista le va muy bien y se encuentra disfrutando de su nueva vida de casado a lo máximo, ya que recientemente armó tremenda tremenda fiesta.

Tras un 2021 lleno de éxitos tanto en el ámbito personal como en el profesional “Canelo” se encuentra de vacaciones celebrando en grande, y fue así que el boxeador nacido en Guadalajara coincidió en una fiesta con el piloto holandés de Red Bull, Max Verstappen.

El exclusivo evento tuvo como motivo celebrar el Año Nuevo en Miami, Florida, y así lo dejaron ver algunos de los asistentes, incluido Canelo Álvarez, a través de sus historias.

Si bien la fortuna del boxeador está valuada en 140 millones de dólares y su trabajo es conocido internacionalmente, Saúl “Canelo” Álvarez sigue siendo una persona y como tal le gusta divertirse, pero unas copitas de más también le afectan.

En un video que se encuentra circulando en redes sociales sale el “Canelo” Álvarez en pleno reventón y disfrutando al máximo de la fiesta, y se le puede observar ya pasadito de copas dándole unas contundentes instrucciones a los asistentes del evento:

En filtraciones recientes, se le puede ver en la fiesta cómo toma el micrófono porque quiere cantarle a su esposa y frente a todos los presentes “El primer tonto”, de Los Cardenales de Nuevo León, pero su estado de ebriedad le impide cantar e incluso articular bien las palabras

Hay una canción que yo te quiero cantar, mi vida. Mi amor, mi esposa, mi princesa, María, María, hay una canción que yo te quiero cantar que se llama (…) Que se llama (…) Que no me habrán dicho, que no me habrán dado, y si hay un capricho que no he realizado”, se le ve decir en el clip.