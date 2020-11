“Cirugías estéticas”, Ninel Conde sale con marcas en el cuerpo y Giovanni Medina se defiende

Ciudad de México.- Hace unos días, se habían filtrado imágenes de la actriz mexicana, Ninel Conde, con supuestos golpes en la cara y el cuerpo, lo que ocasionó una polémica e incluso señalamientos a su expareja, Giovanni Medina.

Mediante la transmisión del programa 'De Primera Mano', se dio a conocer la filtración de estas imágenes y supuestamente la actriz tenía también quemaduras de cigarro en el brazo, así mismo, se informó que Conde había denunciado de maltrato a Giovanni.

De inmediato, el empresario, acudió al programa de espectáculos ‘Ventaneando’ para defenderse de dichas acusaciones y aseguró que ella no lo demandó por maltrato físico.

En la denuncia que interpuso la mamá de mi hijo por violencia psicológica no se alude a ninguna violencia física. Ella no dijo en un juzgado que yo la había agredido físicamente, lo único que se está aludiendo en una supuesta violencia psicológica que niego de todas las maneras”, comentó Medina.

Así mismo, detalló que desconoce el origen sobre las fotos que se filtraron recientemente de la actriz, sin embargo, comentó que podrían ser marcas de alguna cirugía estética.

Me desentiendo absolutamente de estas imágenes, no las conozco, no tengo relación, ya lo dije, en 7 años las únicas veces que la vi con moretones y demás fue cuando se sometía a diversos procedimientos y lamento que le haya sucedido”, mencionó Giovanni.