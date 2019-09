Clarividente asegura que Miguel Bosé tiene cáncer y ¡está a punto de irse!

España.- Polémicas declaraciones dio la clarividente Deseret Tavares, al revelar que actualmente el cantante español Miguel Bosé enfrenta al cáncer y otra enfermedad que compromete su vida.

También habló de los problemas legales que el intérprete de “Bandido” tiene con el fisco en aquel país.

Deseret Tavares es reconocida por ser una acertada clarividente. Ella estuvo en el programa “Hoy” de Televisa, donde dio a conocer unas predicciones alarmantes sobre la salud de Miguel Bosé, dijo que él tenía cáncer. Aunque descartó posibles demandas en su contra.

Primero dijo que Bosé está grave de salud y que por ello le queda poco tiempo, lo que causó incertidumbre entre los conductores de Hoy.

La primera en cuestionarle sobre la salud del cantante fue la periodista Martha Figueroa, sobre todo por el notable deterioro que enfrenta.

Estamos preocupados por la salud de Miguel Bosé, particularmente porque ha tenido un deterioro, él dice que no, que está muy bien, pero físicamente no se ve tan bien”, le preguntó Martha Figueroa.

De manera seria y con respeto, la clarividente dijo lo que veía en sus cartas.

Después de estas declaraciones se dijo que el cantante demandaría a Deseret Tavares, pero ella desmintió esta información y señaló que la gente de Bosé la contacto, pero no para eso, sino porque se encuentran preocupados por él.

Pues tiene cáncer y no sé qué otra cosa más del sistema de defensas del cuerpo. Alguien de su gente ya me contactó, no están enojados (por lo que dije), sino preocupados. Vi que él tenía muy poco tiempo, pero si él se cuida, puede alargar su estadía con nosotros”.