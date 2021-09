‘Clases de Historia’ película que muestra cómo vivir el presente

CDMX.- La película “Clases de Historia” del director Marcelino Islas es un ejemplo de cómo vivir y redescubrir lo que se creía perdido.

La película que estará disponible este fin de semana en todos los cines, cuenta con la participación de Verónica Langer (nominada a Mejor Actriz en la edición 62 de los Ariel).

Verónica ganó el Premio a Mejor Actriz. FOTO: CORTESÍA

El reparto de la cinta está encabezado por Verónica Langer y Renata Vaca, también cuenta con las actuaciones de Héctor Holten, Hoze Meléndez, Fernando Álvarez Rebeil, Gabino Rodríguez, Anajosé Aldrete, Leonardo Ortizgris, Ana Lorena Rodríguez e Ismena Romero.

La cinta habla sobre la celebración de la vida. FOTO: CORTESÍA

En entrevista con Renata Vaca, quien es el personaje de Eva, es imperioso contar este tipo de historias.

Es importante hablar sobre este tipo de historias, estoy feliz por el resultado de este trabajo y de poder contar la vida de dos personas, que parecieran muy ajenas, pero son iguales”, resaltó.

Renata Vaca habla de su papel como Eva. FOTO: CORTESÍA

La cinta habla sobre Verónica, una maestra de historia en una escuela secundaria y tiene cáncer terminal. Su vida se vuelve monótona, con un matrimonio seco, sus hijos adultos lejos de casa y la rutina bien insaturada.

El cineasta dando indicaciones. FOTO: CORTESÍA

Ella no quiere someterse a un tratamiento para sanarse. A una de sus clases llega una nueva alumna con apariencia de no querer estar ahí. Eva está sola todo el tiempo y no se integra. Vero teme perder el trabajo por su enfermedad.

Ambas tienen una pelea que provoca la salida de Vero de la escuela y la suspensión de Eva de las clases. Con ese tiempo libre y el pretexto de una disculpa comienzan a pasar tiempo juntas y desarrollar un vínculo muy íntimo de complicidad.

Un paseo por lo que parecía perdido. FOTO: CORTESÍA

Juntas van a encontrar motivos para seguir viviendo, para reconectar con sus orígenes y explorar su sexualidad.

Renata invitó al público a no perderse la cinta, que representa la vuelta a los cines y la reactivación después de la pandemia.

La maestra tiene cáncer y se enfrenta a esto. FOTO: CORTESÍA

La cinta ha sido nominada a varios premios, entre los que se encuentran el Festival Cheries en Francia Nominación a Mejor película 2019; Festival Internacional de Cine de Hermosillo, México Premio a Mejor Largometraje de Ficción Mexicano; Premio a Mejor Actuación Femenina para Verónica Langer y Renata Vaca en 2019; Festival Frameline, San Francisco, EUA 2018; Festival Internacional de Cine de Los Cabos; Premio Gabriel Figueroa Film Fund 2018; Festival Internacional de Cine de Tokio, Japón Nominación a Mejor película

